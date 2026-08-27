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TikTok bi u narednim godinama mogao da ima sve veći uticaj na južnokorejsku privredu, a procenjuje se da bi njegov ekonomski doprinos do 2030. godine mogao da dostigne 40,6 biliona vona, odnosno oko 25 milijardi evra.

Kako se navodi u izveštaju koji su objavili TikTok i globalna konsultantska kompanija Kirni, ključnu ulogu u tome ima promocija južnokorejske kulture, poznate kao "K-kultura", koja putem platforme pronalazi publiku širom sveta.

Istraživanje je obuhvatilo 3.300 potrošača uzrasta od 16 do 49 godina iz deset zemalja, a analizirano je na koji način zajednica ljubitelja korejske pop muzike na TikToku utiče na lokalnu ekonomiju i različite industrije.

- TikTok ne samo da pojačava globalno interesovanje za K-kulturu, već je u velikoj meri doprineo stvarnoj kupovini proizvoda povezanih sa K-kulturom - rekao je Čung Tae-hvan, partner u južnokorejskom ogranku firme Kirni.

Rezultati istraživanja pokazuju da je 88 odsto ispitanika navelo da im je TikTok pomogao da otkriju korejsku kulturu, dok je 69 odsto reklo da je njihovo interesovanje za nju poraslo nakon korišćenja platforme.

Uticaj se vidi i kroz potrošnju. Više od polovine ispitanika, odnosno 55 odsto, navelo je da je kupilo neki korejski proizvod nakon što je na TikToku gledalo sadržaj povezan sa korejskom kulturom.

Prema procenama iz izveštaja, ekonomski uticaj TikToka na Južnu Koreju ove godine iznosi 31,3 biliona vona, a do 2030. trebalo bi da poraste za 29 odsto, na oko 40,6 biliona vona.

Preračunato u evre, to predstavlja rast sa približno 19 na 25 milijardi evra.