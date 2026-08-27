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Nova studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pokazala je da bi reforme na beogradskom taksi tržištu mogle da donesu dodatnih 4,03 milijarde dinara, odnosno oko 34,5 miliona evra javnih prihoda godišnje.

Od tog iznosa, procenjuje se da bi oko 594 miliona dinara, odnosno 5,08 miliona evra, pripalo Gradu Beogradu, dok bi približno 3,44 milijarde dinara, odnosno 29,38 miliona evra, završilo u republičkom budžetu i fondovima socijalnog osiguranja.

Procena je zasnovana na scenariju u kojem bi predložene promene dovele do većeg broja taksi vozila, nižih efektivnih cena usluga i značajnog povećanja broja vožnji. Prema projekcijama autora studije, broj taksi vožnji mogao bi da poraste sa sadašnjih oko 1,3 miliona na čak 3,9 miliona mesečno, dok bi godišnja vrednost tržišta dostigla približno 31,4 milijarde dinara.

Autori studije predlažu promene u tri ključne oblasti. One podrazumevaju tehnološku modernizaciju, veću fleksibilnost prilikom formiranja cena, kao i postepeno povećanje ponude taksi vozila kroz izdavanje nekoliko hiljada dodatnih dozvola.

Kako se navodi u studiji, ovakav model bi istovremeno mogao da poveća dostupnost taksi usluga, smanji njihov efektivni trošak za putnike i zadrži visoku profitabilnost za profesionalne taksi vozače.