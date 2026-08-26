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Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obaveštava javnost da će roditelji od 1. oktobra 2026. godine moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja, elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad.

Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje 1. oktobra 2026. godine, a Ministarstvo je preduzelo sve potrebne aktivnosti kako bi postupak prijave i ostvarivanja prava bio što jednostavniji, brži i pristupačniji roditeljima.

Rok za odlučivanje 15 dana

Procedura prijave je maksimalno pojednostavljena, sa ciljem da se administrativno opterećenje za porodice svede na najmanju moguću meru. Nakon što dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana.

Roditelj negovatelj ostvarivaće pravo na mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa, čime će biti obezbeđena prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući staž osiguranja, kao i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Uvođenjem statusa roditelja negovatelja država sistemski prepoznaje roditelje koji zbog svakodnevne, kontinuirane i intenzivne nege deteta nisu u mogućnosti da budu uključeni na tržište rada na uobičajen način. Cilj ovog zakonskog rešenja je da se njihov svakodnevni angažman prepozna i da se porodicama obezbedi veća ekonomska i socijalna sigurnost.

Telefonska info-linija

Kako bi roditeljima bila obezbeđena dodatna podrška, biće uspostavljena i posebna telefonska info-linija za roditelje negovatelje, putem koje će moći da dobiju sve potrebne informacije i odgovore na pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva, potrebnom dokumentacijom, procedurom prijave i ostvarivanjem prava. Broj telefona i vreme rada info-linije biće blagovremeno objavljeni.

Ministarstvo će blagovremeno objaviti i sve ostale detaljne informacije o načinu podnošenja zahteva i potrebnoj dokumentaciji, kako bi roditelji od 1. oktobra mogli jednostavno i efikasno da podnesu zahtev i ostvare svoja prava.