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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da bi izgradnja naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada trebalo da počne do kraja godine, dok bi za završetak radova bilo potrebno oko dve i po godine.

- Plan je bio da izgradnja počne na jesen, ali videćmo zbog svih procedura koje su toku. Svakako cilj je da radovi krenu pre kraja godine - rekla je Đedović Handanović u Uranku na TV K1.

Ona je istakla da će novi naftovod omogućiti diversifikaciju izvora snabdevanja, s obzirom na to da se Srbija više neće oslanjati samo na JANAF.

- Zadržaćemo snabdevanje preko JANAF-a, ali nafovod sa Mađarskom može biti i samostalan. Ono što je bitno za energetsku sigurnost, to smo radili i sa gasovodima, jeste da se ne oslanjate samo na jedan pravac snabdevanja. Znači da vi ukoliko vam taj pravac zakaže iz tehničkih, ekonomskih, političkih, bilo kojih drugih razloga, imate druge opcije, da možete da se snabdevate iz više pravaca, od više dobavljača, po različitim uslovima i cenama - navela je Đedović Handanović.

Ministarka je napomenula da se zavisnost od drugih zemalja ne može svesti na nulu, jer Srbija nema dovoljno nafte i gasa.

- Moramo da uvozimo naftu i gas. Evropa je isekla ruski gas preko noći i dovela sebe u jako nezahvalnu situaciju, pa se prebacila na zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država. Znači, uvek ćete od nekog u većoj meri zavisiti kada se oslanjate na uvoz. Suština je da nekako tu zavisnost diversifikujete na prihvatljiv ekonomski i politički način i da se spajate sa zemljama sa kojima imate dobre istorijske i političke odnose - objasnila je ministarka.

Transnafta AD Pančevo je krajem decembra raspisala tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske. Radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal.

Novi naftovod omogućiće Srbiji da dobija naftu iz pravca Mađarske, čijom teritorijom prolazi naftovod Družba. Naftovod će na teritoriji Srbije biti nešto duži od 100 kilometara, dok je planirani kapacitet oko 5,5 miliona tona sirove nafte godišnje.