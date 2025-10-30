Slušaj vest

Do sada je na elektroenergetsku mrežu priključeno ukupno 35 megavata instalirane snage, dok se završetak instalacije svih turbina očekuje do sredine novembra.

Planirano je da kompletan vetropark, ukupne snage od 154 MW, bude priključen na mrežu početkom decembra.

Vetropark se prostire između sela Bavanište i Mramorak, na oko 40 kilometara od Beograda, i predstavlja značajan korak u razvoju obnovljivih izvora energije u Srbiji.

Projekat doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova, unapređenju energetske bezbednosti i održivom razvoju lokalnih zajednica. Investitori su Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Taaleri Energia iz Finske, dok je izgradnju realizovao domaći tim njihove zajedničke kompanije Masdar Taaleri Generation.