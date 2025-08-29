Slušaj vest

Počinje testiranje priključnog razvodnog postrojenja za prvi vetropark „Elektroprivrede Srbije“, snage 66 megavata.

- Testiranje ovog postrojenja rade ekipe „Elektromreže Srbije“ i to je neophodan preduslov za povezivanje na mrežu – kaže Predrag Đorđević, rukovodilac projekta vetropark „Kostolac“. - Krajem septembra očekuje se prvo puštanje pod napon, a potom sledi i puštanje napona u trafostanici i strujnim krugovima. Prema dinamici poslova, posle toga sledi ispitivanje turbine, probni rad svake trubine i na kraju kompletnog vetroparka „Kostolac“.

Ovaj vetropark prostire se na lokacijama Drmno, Petka, Ćirikovac i Klenovnik i specifičan je po tome što je iscrpljeno rudarsko odlagalište dobilo novu namenu i postalo je mesto za proizvodnju zelene energije, uz znatno manji uticaj na životnu sredinu. Planirana godišnja proizvodnja VE „Kostolac“ je 187 miliona kilovat-časova godišnje, što je dovoljno za snabdevanje zelenom električnom energijom oko 30.000 domaćinstava.

Projekat se finansira iz kredita nemačke razvojne banke KfW u vrednosti od 110 miliona evra, bespovratna sredstva Evropske unije, odnosno Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) iznose 30 miliona evra, dok deo sredstava obezbeđuje EPS. Izgradnja vetroparka „Kostolac“ je konkretan korak ka dekarbonizaciji i održivom energetskom razvoju ne samo EPS, već celokupne srpske energetike, kao i povećanju udela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.