Slušaj vest

EPS podrška maloj privredi

Od 1. oktobra preduzetnici, mala i mikro preduzeća moći će da zaključe ugovor na garantovanom snabdevanju električnom energijom. „Elektroprivreda Srbije“ omogućiće ovoj grupi kupaca da bez obzira na potrošnju kupuju električnu energiju po cenama definisanim na garantovanom snabdevanju.

Na taj način, u zavisnosti od sopstvene potrošnje električne energije, značajan broj preduzetnika, malih i mikro preduzeća ima mogućnost da umanji troškove za električnu energiju u odnosu na trenutne, a prvenstveno imaće mogućnost izbora načina na koji će nabavljati energiju, na komercijalnom ili regulisanom tržištu.

Ovom promenom povećaće se broj malih kupaca na garantovanom snabdevanju jer preduzetnici, mala i mikro preduzeća sada stiču pravo da se snabdevaju po istim cenama kao i građani, bez obzira na godišnju potrošnju električne energije i naponski nivo na koji su priključena njihova merna mesta.

Ovom merom „Elektroprivreda Srbije“, kao stub ekonomskog razvoja, aktivno i konkretno podržava razvoj male privrede.