Od 20. novembra 2025. u Nemačkoj stupa na snagu novi zakon koji će posebno uticati na kupce koji često koriste opciju „kupi sada, plati kasnije“ (buy now, pay later). Prema novim pravilima, čak i za male iznose ubuduće će se proveravati kreditna sposobnost kupca.

Nova pravila za online kupovinu

Mnogi koji kupuju putem interneta koriste ovu funkciju, kupiti odmah, a platiti kasnije. Prema istraživanju agencije Schufa, gotovo svaki treći Nemac koristi tu mogućnost. Najpoznatiji pružatelji ove usluge su Klarna i PayPal, koji omogućuju plaćanje narudžbi u roku od 30 dana, bez kamata i kapare, ili otplatu u više rata.

Ono što mnogi ne znaju jest da se takvi oblici plaćanja tehnički smatraju kratkoročnim kreditima, a upravo su oni od novembra 2025. obuhvaćeni novom regulativom. Svi koji koriste „buy now, pay later“ bit će obavezni proći proveru kreditne sposobnosti, i to čak i kod manjih kupovina.

Nova EU direktiva o potrošačkim kreditima

Promene proizlaze iz nove EU Direktive o potrošačkim kreditima, koja je u evropskom zakonodavstvu na snazi od 30. oktobra 2023. Nemačka vlada je početkom septembra 2025. usvojila zakon kojim se ova direktiva prenosi u nacionalno pravo. Novi propisi poočeće da se primenjuju 20. novembra 2025.

Prema njima, i mali i kratkoročni krediti ubuduće će biti podložni strožim pravilima. Kako navodi portal Chip, od tog datuma će se i kod „minikredita“ i ponuda tipa „kupi sada, plati kasnije“ sprovoditi provera kreditne sposobnosti, a banke će morati jasnije da informišu potrošače o stvarnim troškovima zaduživanja.

Nova pravila za potrošače

Prema nacrtu zakona, nova regulativa odnosi se na:

· sve male kredite ispod 200 evra,

· kredite kraće od tri meseca,

· besplatne kredite,

· kupovinu na račun ako je u proces uključen spoljni izvršilac platnih usluga.

Ako prodavac sam nudi kupovinu na račun, tada vredi:

· za veće trgovce - ako rok plaćanja prelazi 14 dana,

· za manje trgovce - ako je rok plaćanja duži od 50 dana.

Schufa ističe: „Time će i ‘Buy Now - Pay Later’ ponude biti uključene u odredbe zakona o potrošačkim kreditima.“ Dakle, od 20. novembra 2025. online kupci će moći da koriste ove metode plaćanja samo ako uspešno prođu proveru kreditne sposobnosti.

Odbijanje kupovine i zaštita potrošača

Ako kupac ne bude kreditno sposoban, čak i male kupovine bit će odbijene i moraće da budu plaćebe odmah. Cilj novih pravila je zaštititi potrošače, posebno one s nižim prihodima, od prekomernog zaduživanja.

Mnogi mladi, privučeni opcijama plaćanja na rate ili odloženim plaćanjem bez kamata, često izgube pregled nad troškovima. Novi propisi trebalo bi da spreče upravo taj oblik „tihe“ prezaduženosti.

Korisnici Klarne već sada mogu proveriti svoju „kupovnu moć“ (Shopping Power) i videti do kojeg iznosa im je odobren kreditni limit.