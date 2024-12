Sigurno ste barem jednom čuli za izraz „kreditna sposobnost“. Reč je o procesu u kojem banke procenjuju da li možete da otplatite kredit i na osnovu tog procesa donose odluku o odobravanju zajma . Ovaj proces se primenjuje prilikom apliciranja za bilo koji tip kredita – od keš kredita, kredita za refinansiranje do stambenog kredita .

Ipak, procena kreditne sposobnosti najčešće dolazi do izražaja upravo pri apliciranju za stambene kredite, koji su u poslednje vreme postali prioritet za mnoge građane, posebno zbog promenljivih kamatnih stopa .

Kako banke procenjuju kreditnu sposobnost?

Pri odobravanju stambenog kredita, banke obično dozvoljavaju da se klijent zaduži do 50-60% svojih mesečnih primanja. Međutim, u nekim slučajevima, banke koriste formulu koja umanjuje plate za iznos prosečne potrošačke korpe , što znači da iznos na koji možete računati za otplatu kredita može biti niži nego što biste očekivali.

Primer 1: Osoba sa platom od 86.000 dinara mesečno

Recimo da osoba ima platu od 86.000 dinara mesečno. Ako banka odobri zaduženje do 50% od plate, to znači da osoba može da se zaduži za 43.000 dinara mesečno.

Međutim, ako osoba već plaća druge bankarske obaveze, poput dozvoljenog minusa i kreditne kartice, to će smanjiti iznos koji banka smatra njenom kreditnom sposobnošću .

Od iznosa koji osoba može da iskoristi za kredit (43.000 dinara), oduzimamo 8.000 dinara (4.000 za dozvoljeni minus i 4.000 za kreditnu karticu), i dolazimo do iznosa od 35.000 dinara . To je iznos koji osoba može mesečno da otplaćuje na osnovu trenutnih obaveza.

Primer 2: Osoba sa minimalnom platom

Uzmimo za primer osobu koja prima minimalnu platu od 47.696 dinara mesečno. Ako banka odobri zaduženje do 50% od plate, osoba bi mogla da se zaduži za 23.848 dinara mesečno .

Međutim, ako osoba već ima druge obaveze prema banci, kao što su dozvoljeni minus i kreditna kartica, to će umanjiti iznos koji banka smatra njenom kreditnom sposobnošću.

Banka obično dozvoljava da klijent zaduži do 50% svojih mesečnih primanja, što znači da biste mogli da otplaćujete mesečnu ratu u visini do 23.848 dinara. Međutim, važno je uzeti u obzir i druge faktore, kao što su postojeće obaveze (dozvoljeni minus, kreditna kartica, i slično), jer one smanjuju iznos koji banka smatra vašom kreditnom sposobnošću.