BANKA MOŽE DA VAM DA KREDIT ISTOG DANA AKO ISPUNITE OVAJ USLOV: Novine pri uzimanju pozajmice, koje tri stvari se sada proveravaju

Koliko brzo možete da dobijete kredit, zavisi od vas, ali i od samog kredita Zato brzina odobrenja pozajmice već neko vreme nije tema, jer se krediti odobravaju istog dana, a banke ubrzanje ovog procesa često koriste u marketinške i propagandne svrhe, pa se reklamiraju da je baš kod njih najbrže dobiti novac. Tako je čekanje od, primera radi, nedelju dana, koje je bilo aktuelno do pre samo nekoliko godina danas stvar prošlosti. Zbog toga se danas akcenat više stavlja na procenu kreditne sposobnosti svakog (potencijalnog) klijenta. Kreditno sposobnim klijentima kredit biva odobren već istog dana, ako ispune uslove koji se traže. To znači da bez obzira da li tražite keš kredit ili kredit za refinansiranje - procedura je manje - više ista. Ako ispunjavate uslove - novac će na računu biti već istog dana. Ili možda sutradan, ukoliko ste banku posetili pred kraj radnog vremena. Sa stambenim kreditima je situacija nešto drukčija. Zbog toga što je reč o specifičnom kreditnom proizvodu, koji se otplaćuje duži niz godina - procedura za njegovo odobrenje od strane banke traje nešto duže, pa ponekad zna da potraje i nekoliko nedelja.

Fokus pri kupovini kredita se prebacuje na nešto drugo, a to je razumno zaduživanje. To je ona situacija kada znate za šta tačno uzimate kredit i kada znate da će vaša vaša mesečna primanja moći da podnesu otplatu kredita, a da vam pritom ne otežaju život do mere da ne možete da sastavite kraj sa krajem svakog meseca.

Razumno zaduživanje podrazumeva:

1. jasan cilj zbog kojeg se kupuje kredit od banke

2. jasnu računicu - možete da platite ratu kredita i da živite normalno

3. jasan plan za nepredviđene okolnosti - u slučaju da, primera radi, ostanete bez posla, imate dovoljno novca da možete redovno da plaćate rate kredita makar šest meseci.

