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Rokovi isporuke građevinskog materijala postali su jedan od razloga zbog kojih završetak zgrade može da se pomeri i kada na gradilištu ima dovoljno radnika. Na pojedinim tržištima konstrukcioni čelik čeka se između 40 i 50 nedelja, dok isporuka određene opreme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju može da potraje do 52 nedelje.

To ne znači da širom sveta nedostaju blokovi, cement ili lepak. Najveća uska grla nastaju kod elemenata koji se izrađuju prema projektu i složene tehničke opreme bez koje objekat ne može da bude ispitan, pušten u rad i predat kupcima.

Rokovi isporuke građevinskog materijala dostižu 52 nedelje

Prema letnjem izveštaju kompanije Skanska o američkom tržištu građevinarstva, rokovi za konstrukcioni čelik na pojedinim tržištima dostigli su između 40 i 50 nedelja. Na određene sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju može se čekati do 52 nedelje.

Velika potražnja opterećuje i proizvodne kapacitete za generatore snage od dva megavata i više. Skanska procenjuje da bi cene većih generatora tokom 2026. mogle da porastu između osam i deset odsto, dok se za opremu za grejanje i hlađenje očekuje rast od deset do 12 odsto, zavisno od proizvođača.

Ovi podaci odnose se na američko tržište i ne mogu se automatski preslikati na Srbiju. Oni, međutim, pokazuju šta se događa kada velika potražnja zauzme fabričke kapacitete mesecima unapred. Konkretan rok na domaćem tržištu zavisiće od proizvođača, dobavljača, zemlje porekla i ugovorene opreme.

Problem nisu džakovi cementa, već sistemi koji se prave po projektu

Pojam građevinski materijal u ovakvim izveštajima obuhvata i fabrički izrađene konstrukcije, uređaje i čitave tehničke sisteme. Zbog toga vest da isporuka traje gotovo godinu dana ne znači da će kupac toliko čekati na osnovni materijal iz stovarišta.

Konstrukcioni čelik mora da bude detaljno projektovan, proizveden, obrađen i dopremljen na gradilište. Slično važi za rashladne uređaje, ventilacione komore, transformatore, razvodne ormare, liftove, toplotne pumpe i rezervne generatore.

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Takav proizvod nije uvek moguće zameniti prvim dostupnim modelom. Drugi uređaj može da zahteva drugačije priključke, veću prostoriju, promenu snage instalacija ili izmenu projekta. Zato rokovi isporuke građevinskog materijala moraju da se provere pre ugovaranja radova, a ne tek kada dođe vreme za montažu.

Jedna zakasnela isporuka može da zaustavi celo gradilište

Gradilište može da bude puno radnika, a da izgradnja ipak ne može da napreduje. Ako čelični element nije stigao, ne može da se nastavi određeni deo konstrukcije. Ako kasni velika ventilaciona jedinica, možda nije moguće zatvoriti predviđeni otvor, završiti plafon ili početi ispitivanje instalacija.

Tada se ne pomera samo jedan posao. Novi termin moraju da dobiju ekipe za fasadu, podove, elektroinstalacije ili završne radove. Investitor duže plaća nadzor, obezbeđenje gradilišta, zakup opreme i finansiranje projekta.

Upravo zato rokovi isporuke građevinskog materijala ulaze u osnovni plan izgradnje. Skanska preporučuje rano ugovaranje opreme sa dugim rokovima isporuke i proveru mogućih konstrukcionih rešenja još tokom projektovanja.

Kašnjenje isporuke na kraju povećava i cenu gradnje

Rano naručivanje smanjuje opasnost od zastoja, ali donosi troškove skladištenja, osiguranja i čuvanja opreme do ugradnje. Kasno naručivanje može da bude još skuplje: prvobitna ponuda može da istekne, prevoz da poskupi, a investitor da bude prinuđen da traži alternativnog proizvođača.

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Ako rokovi isporuke građevinskog materijala nisu provereni pre zaključivanja ugovora, početni budžet može da postane neodrživ pre nego što roba stigne. Produženje gradnje zatim donosi dodatne kamate, duži angažman izvođača i kasniji početak prodaje, izdavanja ili korišćenja objekta.

Šta kupac novogradnje treba da pita investitora

Kupac ne mora da poznaje čitav lanac snabdevanja, ali može da proveri od kojih isporuka zavisi rok useljenja. Važno je pitati da li su liftovi, oprema za grejanje i hlađenje, fasadni sistemi i ključni elektroelementi već naručeni ili su samo navedeni u projektu.

Ugovor treba proveriti i zbog krajnjeg roka završetka, posledica kašnjenja i prava investitora da zameni predviđenu opremu. Izraz "odgovarajući proizvod drugog proizvođača“ može da bude važan ako zamena utiče na energetsku efikasnost, kvalitet ili buduće troškove održavanja.