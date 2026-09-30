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Ruski "Gasprom" produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još tri meseca, do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Prethodno, predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana SOKAR potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović je rekla da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine.