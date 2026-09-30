Slušaj vest

Ruski "Gasprom" produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još tri meseca, do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Prethodno, predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana SOKAR potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović je rekla da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine.

Takođe, Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad Naftne industrije Srbije - za NIS, kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL, kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela, i za JANAF, za nastavak isporuka nafte pančevačkoj rafineriji.

Biznis Kurir/Euronews.rs

Ne propustiteInfoBizĐedović Handanović saopštila dobre vesti: Gasni aranžman sa Rusijom trebalo bi da bude potpisan danas
image00031.jpeg
InfoBizCena nafte krenula naniže: Brent ipak još uvek iznad 100 dolara, tržište strahuje od novih potresa
shutterstock_2775092023.jpg
InfoBizKljučni dan za NIS: Srbija čeka odluku iz Vašingtona, evo šta je sada na stolu
NIS
NekretnineMilion nekretnina legalizovano prema zakonu "Svoj na svome": Evo kada dokument stiže na kućnu adresu
Svoj na svome