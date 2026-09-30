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Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad Naftne industrije Srbije - za NIS, kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL, kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela, i za JANAF, za nastavak isporuka nafte pančevačkoj rafineriji.

Urednica ekonomske rubrike "Politike" Jasna Stojanović Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana.

Odluka tokom dana

Odluka Vašingtona očekuje se tokom dana, a Jasna Stojanović Petrović smatra da bi negativan odgovor bio iznenađenje. Kaže da nedavni kontakti srpskih i američkih zvaničnika daju osnov za očekivanje produženja licence, ali i da bi za NIS bilo značajno da nova licenca ne bude ograničena samo na mesec dana.

- Možemo da se nadamo pozitivnoj odluci, ali sačekaćemo popodne, verovatno oko sedamnaest časova, možda nešto ranije, da nam kažu da li je odluka pozitivna ili negativna. Pretpostavljam da ćemo, imajući u vidu prošlonedeljnu posetu, nastup u Ujedinjenim nacijama i pregovore koji su vođeni na marginama sa predstavnicima najvišeg američkog vrha, dobiti produženje licence. Kod nas idu izbori i zaista bi bilo veliko iznenađenje da dobijemo negativan odgovor - navela je Stojanović Petrović.

Dodaje da bi, imajući u vidu poboljšanje odnosa Srbije i SAD, bilo značajno da nova licenca bude produžena na duži period:

- U svetlu tog, da kažem, osvežavanja američko-srpskih odnosa, bilo bi lepo da nas počaste, a bilo bi još lepše kada bi ta licenca bila duža od mesec dana, jer ovo već dve godine, evo koliko i vi i ja dugo pričamo o tome, predstavlja mučenje za NIS - navela je ona.

Foto: Shutterstock, Stoyan Vassev/© Stoyan Vassev, All Rights Reserved

Međutim, kada je reč o trajnom rešenju za NIS, ona smatra da smo od njega trenutno dalje nego što se očekivalo. Podseća da su ranije postojale najave da će konačna odluka biti doneta do kraja septembra i da više neće biti novih produženja.

- Ja mislim da smo mi sve dalje od rešenja, nažalost, iako smo imali prvobitno najave da će krajem septembra, dakle, biti doneta konačna odluka i da posle toga više neće biti produženja - ocenila je Stojanović Petrović.

MOL se, navodi, više ne pominje kao potencijalni kupac, dok se ADNOK odavno ne pominje. Smatra da je situacija zbog toga i dalje veoma složena, a da će Rusi nastojati da zadrže vlasništvo nad NIS-om.

- Vrlo je teška situacija. Ja ostajem pri onome o čemu pričamo otkad su sankcije uvedene. Dakle, da Rusi neće otići odavde, da će ostati koliko god sankcije budu produžavane. NIS nije došao u Srbiju da bi otišao, nego da bi ovde ostao, jer to je više geopolitika nego bilo šta drugo - navela je gošća Jutarnjeg dnevnika.

Na pitanje da li smo, imajući u vidu poziciju MOL-a i "Gaspromnjefta", bliže raspletu ili se od rešenja udaljavamo, odgovara da je trenutno prisutna stagnacija.

- Pa trenutno smo u nekoj fazi stagnacije zaista, ali ne vidim da će, jedino ako se, ne znam, nešto promeni, pa MOL ipak odluči, u dogovoru i s Evropskom unijom i s Amerikom, naravno, da preuzme NIS, ali kako stvari sada stoje, mi nemamo nikakvih informacija - ocenila je Stojanović Petrović.

Smatra da je pitanje NIS-a u velikoj meri na nivou političkih odluka i ne isključuje mogućnost da se u ceo proces uključi i američka strana.

- Nije isključeno da Amerikanci sve ovo rade, uključujući i produženje licence koje traje skoro dve godine, zato što su, što se kaže, bacili oko na NIS i možda će oni na kraju biti vlasnici NIS-a. Kažem, ja mislim da je sve na nivou Putin - Tramp - navela je ona.

JANAF i snabdevanje naftom

Ugovor NIS-a i JANAF-a o tranzitu nafte do pančevačke rafinerije ističe 31. decembra. Govoreći o tome da li bi to moglo da predstavlja dodatni problem, Jasna Stojanović Petrović navodi da sve zavisi od produženja licence.

- Ako budu nastavili da produžavaju licencu, neće biti problem - ocenila je Stojanović Petrović.

Foto: Printscreen/janaf.hr

U slučaju da licenca ne bude produžena, upozorava na moguće probleme u snabdevanju.

- U tom, naravno, slučaju će doći do problema i sa snabdevanjem, jer JANAF svakako neće uvoziti naftu ukoliko dobije crveno svetlo i zabranu i Evropske unije i Amerike. U tom slučaju smo zaista u ozbiljnom problemu, utoliko pre što su derivati sada mnogo skuplji kada se uvoze od same nafte - ukazala je ona.

Govoreći o troškovima transporta nafte, ukazuje da je i taj segment značajno poskupeo.

- Ako govorimo o globalnom tržištu i ako govorimo o tim supertankerima, znači, cena je poskupela, dnevni zakup je deset puta veći nego što je bio pre početka, pre 28. februara, pre nego što je počeo, dakle, rat na Bliskom istoku i on je danas negde oko 800.000 dolara najam, dakle, tih supertankera, a ako govorimo o ovim našim, tu je negde četiri i po puta veća cena nego što je bila pre, dakle, pre početka rata - navela je Stojanović Petrović.

Gasni aranžman sa Rusijom

Kada je reč o produženju gasnog aranžmana sa Rusijom, očekuje pozitivan ishod.

- Pa ono što je najavljivao i direktor Srbijagasa, dakle, trebalo bi da bude do kraja godine. E sad, videćemo. Dobili smo tu, dakle, superpovoljnu cenu, 318 dolara za hiljadu kubika, iako je skoro na osamsto otišao, otišao gas, tako da očekujem, ja zaista ne očekujem da možemo da imamo problema sa Rusima u tom smislu - navela je ona.

Podseća da Srbija najveći deo gasa uvozi iz Rusije i da su obezbeđene rezerve.

- Tako da očekujem da će tu biti pozitivno. Žao mi je što ti ugovori ne mogu da budu kao nekada na godinu dana, ali dobro i cena nafte skače od koje zavisi, dakle, cena gasa. Tako da eto, važno je da zima prođe dobro. Mi imamo u skladištu i dovoljno gasa, imamo i u Mađarskoj i kod nas, tako da ne očekujem da će tu biti nekih problema - rekla je Stojanović Petrović.

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Na pitanje šta je trenutno kritičnije, snabdevanje naftom i derivatima ili gasom, kaže da su oba segmenta osetljiva, ali da je situacija sa gasom trenutno teža.

- I jedno i drugo je kritično, ali mislim da u ovom trenutku je sa gasom veći problem zato što ga manje ima - ukazala je ona.

Cene energenata

Govoreći o kretanju cena energenata, navodi da se za domaćinstva u Srbiji u ovom trenutku ne očekuju značajnije promene.

- Mi smo sada dobili odličnu cenu za gas, iako se ona, kao što znamo, po formuli određuje na osnovu cene nafte u prethodnih devet meseci. Možemo očekivati i poskupljenje struje, jer je to tražio i MMF. Pretpostavljam da će do toga doći posle grejne sezone, odnosno od maja, ali sada sigurno neće - navela je Stojanović Petrović.

Za privredu, kaže, moguće su korekcije cena gasa.

- Što se tiče gasa, Bajatović je rekao da za domaćinstva neće poskupljivati. Pa eto, videćemo. Za privredu najverovatnije će morati da dođe neke korekcije, s obzirom na to da je gas takođe mnogo poskupeo, ali mislim da se za domaćinstva ništa sada neće menjati - ukazala je ona.

Govoreći o kretanjima na svetskom energetskom tržištu, ukazuje na posledice ratnih sukoba i rast troškova energenata.

- Sve su veći otpori tome da se iz budžeta izdvaja više za naoružanje, ali i za ostalo i za pomoć Ukrajini. Upravo zbog toga što se s druge strane pojavljuju veliki minusi, jer neko mora da plati i taj gas, i tu naftu, i sve ostalo. Prosto, svi snosimo teret tog rata koji je na Bliskom istoku i u Ukrajini, a ne vidimo kraj svemu tome, što je, ja mislim, najgore u celoj priči - zaključila je Stojanović Petrović.