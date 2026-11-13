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Od velikih kojima se prekrivaju i ramena, preko srednjih, a onda i pored manjih koje se vezuju oko vrata, sada su se pojavile i marame "mašne". Prodavačice napominju da se nose na više načina kao modni detalj.

- Dame ih vezuju oko vrata, okovratnika košulje, ali tako uske mogu biti i ukrasne mašne u kosi na konjskom repu, ili modni detalj na torbi - navodi sagovornica Kurira Marija, prodavačica u specijalizovanoj radnji velikog izbora u Vranju.

Koštaju samo 120 dinara „marame-mašne“, srednje četvrtastog oblika su 150, a veće koje prekrivaju i ramena 290 dinara. Dame ih jednostavno obožavaju, a one koje su kreativnije kombinuju sa garderobom na više načina.

marame Foto: T. S.

- Kad obučem nešto tamnije stavim maramu kao kaiš na pantalonama i vezujem kao kravatu - navodi prodavačica Marija koja je uvek tu da pomogne u izboru kada su dame neodlučne i u dilemi.

Ona otkriva da li jesenji dani donose i novi trend marama.

Marama, broš i biser nikada neće izaći iz mode

- Male marame se baš kupuju. Nose se sada u jesenjim toplim bojama u skladu sa vremenom. Zelena tamnija, bordo, braon. Kupuju ih dame svih generacija bez razlike. Najviše idu četvrtaste da mogu da se lepo vežu ispod jakne, ispod sakoa. Bitno da je marama četvrtasta da izgleda malo moćnije. Jednom sam rekla i to uvek tvrdim, marama, broš i biser nikada neće izaći iz mode. To nose i mlađe, a i žene zrelijih godina - napominje za Kurir ova prodavačica.

marame Foto: T. S.

Veliki je izbor nakita, rajfova za kosu, ukrasnih šnala

Žene koje smo zatekli u kupovini otkrivaju da nikada iz radnje nisu izašle a da nisu nešto kupile, sa velikim zadovoljstvom.

- Marame obožavam. I ne samo marame,toliko ima lepih modnih detalja koje možete priuštiti sebi neplanirano, jer su cene baš pristupačne. Zato često dolazim, a ponekad mi je potrebna i pomoć u izboru ne mogu da se odlučim, jer je izbor veliki. Jednostavno sve je lepo i ne znate šta pre da kupite - objašnjava Vranjanka Tatjana.

Poručuje da marama može biti i prikladan poklon dragim osobama.