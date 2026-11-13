Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Rad na pola radnog vremena ne znači i malu zaradu

Slušaj vest

Grčke vlasti otkrile su ogromnu mrežu fiktivnih kompanija koja je, prema nalazima istražitelja, tokom tri godine nagomilala više od 203 miliona evra neplaćenih poreza i doprinosa. Međutim, najneverovatniji detalj istrage nije samo iznos duga, već način na koji su osumnjičeni pronalazili ljude koji će se na papiru voditi kao vlasnici i direktori firmi.

Prema navodima grčke poreske uprave, članovi mreže prilazili su ljudima sa ozbiljnim zdravstvenim problemima ispred bolnica u Solunu i Atini i nudili im novac da formalno preuzmu upravljanje kompanijama.

Ti ljudi, prema sumnjama istražitelja, nisu imali stvarnu kontrolu nad poslovanjem, već su služili kao paravan iza kojeg su se skrivali pravi organizator

Kako piše grčki Katimerini, u velikoj akciji uhapšeno je 18 osoba, dok je istraga obuhvatila više od 2.000 preduzeća, uglavnom iz oblasti ugostiteljstva i noćnog života.

Za nekoliko stotina evra postajali direktori

Istražitelji su utvrdili da su osumnjičeni koristili čak 4.200 poreskih identifikacionih brojeva i stotine fiktivnih kompanija.

Poslovanje se odvijalo na više od 700 lokacija u Solunu, na Halkidikiju i u drugim delovima Grčke.

Prema nalazima poreske uprave, identifikovano je oko 1.300 ljudi koji su se formalno vodili kao vlasnici ili direktori, dok je približno 700 drugih osoba navodno upravljalo poslovanjem iz senke.

Među uhapšenima je i poznati grčki glumac i model, koji je, prema navodima poreskih vlasti, priznao da je za ulogu fiktivnog direktora primao između 200 i 700 evra mesečno.

Ipak, posebno je uznemirujući način na koji su pojedini ljudi regrutovani.

Članovi mreže navodno su prilazili osobama sa teškim zdravstvenim problemima ispred bolnica, nudeći im skromnu naknadu da se njihova imena pojave u dokumentaciji kompanija.

Dok su stvarni organizatori nastavljali da vode posao, formalni vlasnici ostajali su povezani sa firmama koje su gomilale dugove.

Čak su i preminuli ljudi bili direktori

Novi detalji istrage, objavljeni 10. novembra, pokazali su da su među osobama koje su se vodile kao direktori ili poslovni partneri bili i ljudi koji više nisu živi.

Poreski istražitelji otkrili su slučajeve u kojima su firme nastavile da evidentiraju poslovne aktivnosti i nakon smrti osoba koje su u dokumentaciji bile navedene kao njihovi rukovodioci.

U jednom posebno upečatljivom slučaju, muškarac koji je preminuo 2023. godine vodio se kao direktor osam kompanija i partner u još 11.

Tih 19 firmi nagomilalo je dugove od čak 14,8 miliona evra.

Prema podacima koje su istražitelji pronašli, taj čovek je ranije imao izuzetno skromne prihode. Tokom 2016. godine prijavio je svega 1.532 evra godišnje zarade, a 2017. samo 895 evra.

Radio je u industriji konzervisanja voća i povrća. Uprkos tome, njegovo ime kasnije se pojavilo u dokumentaciji velikog broja kompanija sa milionskim obavezama.

Kako je nastao dug od 203 miliona evra?

Prema podacima grčke Nezavisne uprave za javne prihode (AADE), mreža je tokom prethodne tri godine nagomilala više od 203 miliona evra neizmirenih obaveza.

Od tog iznosa, približno 68 miliona evra odnosi se na neplaćeni PDV i porez na dohodak, dok je oko 135 miliona evra dugovano fondu socijalnog osiguranja EFKA.

Istražitelji sumnjaju da je sistem bio organizovan tako da se kompanije formalno vode na ljude koji nemaju stvarnu kontrolu nad njima, dok pravi organizatori nastavljaju poslovanje i izbegavaju odgovornost za nagomilane obaveze.

U uspostavljanju takve mreže, prema navodima poreske uprave, značajnu ulogu navodno su imali trojica računovođa i jedan advokat.

Advokat se tereti da je koristio falsifikovana ovlašćenja kako bi kompanije pribavljale dozvole od lokalnih vlasti, vatrogasnih službi i zdravstvenih organa.

Istraga obuhvatila hiljade firmi i poreskih brojeva

Akcija grčkih vlasti sprovedena je pod nazivom "Ljudi od slame", što je izraz za osobe koje se formalno pojavljuju kao vlasnici ili rukovodioci, dok stvarnu kontrolu imaju drugi.

U početnoj akciji uhapšeno je 18 osoba, a protiv osumnjičenih podignute su teške krivične optužbe, uključujući organizovani kriminal, prevaru na štetu države, falsifikovanje i pranje novca.

Od 18 uhapšenih, 16 je zadržano u pritvoru radi daljeg postupka, dok su dve osobe puštene u vezi sa odvojenim sumnjama na kršenje propisa o oružju.

Istraga je pokazala koliko složen može da bude sistem u kojem se formalni vlasnici preduzeća ne podudaraju sa ljudima koji njima stvarno upravljaju.