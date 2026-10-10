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Prevaranti su vešto prepoznali da građani žele "domaće i provereno", pa su taj trend pretvorili u unosan biznis sa sumnjivim i preskupim proizvodima.

Internet su preplavile oglasne stranice sa ponudama domaćeg ajvara, slatka i džemova po navodno pristupačnim cenama. Fotografije u oglasima uglavnom prikazuju idilične scene: bakine šerpe, besprekorno čiste kecelje i puna dvorišta starih kuća na selu. Kupci, u velikoj želji da osete pravi ukus detinjstva i pobegnu od industrijske hrane, lako nasednu na ove virtuelne priče, ne znajući da se iza ekrana često kriju vešti preprodavci sa buvljaka.

Foto: RINA

Šta se zapravo krije u teglama sa interneta?

Inspekcije i udruženja potrošača godinama unazad upozoravaju na brojne trikove sa deklaracijama i stvarnim poreklom hrane. Umesto ručno ljuštenih paprika i pečenja na drvima, u teglama koje koštaju i do 2.000 dinara često završava jeftina industrijska paprika uvezena iz inostranstva. Proizvođači ove lažne zimnice koriste razne industrijske aditive, zgušnjivače i veštačke zaslađivače kako bi postigli idealnu gustinu i boju pravog domaćeg proizvoda.

Računica koja otkriva prevaru

Kada se pogleda ekonomska strana ove priče, obična matematika brzo otkriva istinu o "domaćem" džemu od dve hiljade dinara. Domaćice vrlo dobro znaju koliko tačno košta kvalitetno voće, kilogram šećera, energija za dugotrajno kuvanje i sati rada da bi se napravila tegla vrhunskog pekmeza. Ako se kilogram svežeg voća na pijaci prodaje po određenoj ceni, jasno je da tegla gotovog proizvoda ne može koštati manje od same sirovine ako je pravljena po tradicionalnoj recepturi.

Foto: Rafael SANTOS RODRIGUEZ / Alamy / Profimedia

Lažni sertifikati i ukradene fotke

Još jedan omiljeni trik modernih prevaranata jeste lažno predstavljanje malih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Često se dešava da osobe koje nemaju ni metar zemlje ni jedan jedini voćnjak jednostavno preuzimaju tuđe fotografije sa interneta i predstavljaju ih kao sopstvenu proizvodnju. Kada kupac zatraži fiskalni račun, dokaz o poreklu ili sertifikat o organskoj proizvodnji, ti lažni domaći proizvođači obično odmah nestanu ili blokiraju kupce na društvenim mrežama.

Kako legalni proizvođači trpe štetu

Ova negativna pojava ne vara samo krajnje kupce i ne prazni im džepove, već nanosi i ogromnu štetu poštenim proizvođačima koji zaista žive od poljoprivrede. Ljudi koji godinama grade svoj ugled, poštuju sve propise o bezbednosti hrane i ulažu trud trpe veliki pad poverenja jer razočarani kupci postaju sumnjičavi prema svima. Zbog toga nadležne institucije i udruženja poljoprivrednika stalno apeluju na oprez i kupovinu isključivo direktno na proverenim gazdinstvima.

Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

Trikovi sa pijaca i reciklirane tegle

Osim interneta, ni naše pijace nisu u potpunosti pošteđene sumnjivih preprodavaca koji se izdaju za seljake. Često se mogu videti uredno složene tegle sa etiketama odštampanim na kućnom štampaču, bez ikakvih podataka o proizvođaču, roku trajanja ili sastojcima. Mnogi od njih koriste i stare, već upotrebljene tegle, u koje pakuju sumnjivu smesu kupljenu u rinfuzu na velikim stovarištima.

Koliko nas košta "domaće pakovanje"

Ovde je ambalaža postala jedno od najmoćnijih oružja u prodaji hrane. Atraktivna rustična tegla vezana ukrasnim papirom, šarenom mašnom i jutanim koncem može podići cenu običnog industrijskog pekmeza za čak tri puta. Kupci zapravo plaćaju vizuelni doživljaj i estetsku iluziju tradicije, a ne kvalitet namirnica.

Gde kupovati bezbedno i pametno?

Tržišna inspekcija i stručnjaci za bezbednost hrane savetuju građanima da zimnicu i domaće proizvode pazare isključivo od registrovanih proizvođača koji imaju jasnu i preglednu deklaraciju.

Kupovina preko neproverenih oglasa bez računa, imena i ikakve zvanične kontrole kvaliteta nosi ozbiljne rizike ne samo po kućni budžet, već i po zdravlje cele porodice. Prava jesenja tradicija zaslužuje pošten odnos, proverene namirnice i čist račun, a nikako kupovinu mačke u džaku preko sumnjivih stranica.