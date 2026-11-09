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Porodica Vukićević iz Guče modernizovala je proizvodnju i preradu krompira uvođenjem robotike u proces pakovanja. Nove mašine omogućavaju preciznije merenje i pakovanje, čime proizvođači smanjuju gubitke i ostvaruju veću zaradu, a potrošačima obezbeđuju bolju kontrolukvalitetaproizvoda, prenosi RTS.

Precizno pakovanje donosi veću zaradu

Zbog nedostatka radne snage, privrednici se sve više okreću automatizaciji procesa i upotrebi robota. Jedan od primera je porodica Vukićević, koja se bavi proizvodnjom i preradom krompira u Guči.

Kosta Vukićević kaže da su nove mašine neophodne, a da se njihova prednost posebno vidi u preciznosti pakovanja. Kako objašnjava, i mala razlika u kilaži može da donese značajnu uštedu kada se sabere na desetinama hiljada džakova.

- Ove mašine koje rade par hiljada krompira su neophodne. Da samo kažemo, na preciznosti mašine može da se zaradi veliki novac. U kilaži ova mašina pakuje deset kilograma, kao što smo sad gledali. Svaki džak ima deset kilograma i deset, dvadeset grama u plusu. Nema dvesta, trista grama. Kad na par desetina hiljada vreća saberete sa tom kilažom, i pogotovo cenu krompira ove godine, videćete koja je to razlika - kaže Kosta Vukićević, proizvođač krompira iz Guče.

Foto: Anna solovei / Alamy / Profimedia

Nova tehnologija kontroliše i kvalitet krompira

Robotizacija u preradi ne donosi korist samo proizvođačima već i potrošačima. Kontrola pakovanja smanjuje mogućnost da se u vreći nađe krompir koji spolja izgleda dobro, dok je veći deo sadržaja neupotrebljiv za ishranu.

- To je, da kažem, stari način pakovanja džakova. To kod nas sa ovom novom tehnologijom ne može. Kao što vidite, mi ovde imamo inspekciju samog pakovanja u vreću, tako da, naravno, kvalitet mora biti na prvom mestu - dodaje Vukićević.

Proizvođači moraju da se udružuju

Veća prerada zahteva saradnju i udruživanje više proizvođača, a savremena poljoprivredna proizvodnja, prema oceni Ratka Vukićevića, predsednika Asocijacije "Plodovi Srbije", više ne može da se zasniva na malim posedima od jednog hektara.

- To znači, sve vuče jedno drugo, da se napravi posed optimalan od pedeset hektara, da bi kupio dobru mehanizaciju, da radi desetak hektara. I sigurno može da uradi ono što je najveći ekonomski interes i od toga može veoma pristojno da živi - objašnjava Ratko Vukićević.

Foto: Anna solovei / Alamy / Profimedia

On kaže da proizvođači od buduće vlade očekuju stručniji pristup i ozbiljnije bavljenje strategijom koja bi zaustavila dalji pad poljoprivredne proizvodnje.

- Da se ugledamo na onaj svet koji je ispred nas. I da pokušamo to da presadimo ovde. S merama ekonomske politike da se to žestoko pomogne, sa školovanjem kadrova i svega ostalog. Mi smo valjda dokaz, sve ove mašine su sigurno samo rezultat najviše te organizacije, koja je sve. Ako nisi dobro organizovan, ako nemaš dobar sistem, nema budućnosti - ističe Ratko Vukićević.