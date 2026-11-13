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U Alta banci u stečaju evidentirana su 51.222 dinarska i 32.398 deviznih depozita, odnosno ukupno 83.620 depozita. Njihova ukupna vrednost iznosi više od 15,1 milijarde dinara i 250,7 miliona evra. Ovi podaci otkrivaju strukturu depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i odnos rezidenata i nerezidenata.

Dok se klijenti Alta banke pripremaju za početak isplate osiguranih depozita, zakazane za 13. novembar, da pogledammo podatke o strukturi depozita u banci kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad.

Prema našim informacijama, ukupan iznos evidentiranih dinarskih depozita Alta banke iznosi 15.143.277.320,76 dinara, dok devizni depoziti iznose 250.735.012,27 evra.

Kada se dinarski iznos preračuna u evre po približnom kursu od 117,6 dinara, ukupna vrednost prikazanih depozita iznosi oko 379,5 miliona evra.

Važno je naglasiti da se podaci odnose na broj evidentiranih depozita, što ne mora biti jednako broju jedinstvenih klijenata, jer jedan klijent može imati više računa ili depozita.

Fizička lica imaju najveći broj depozita

Najveći deo evidentiranih depozita odnosi se na fizička lica, pri čemu podaci pokazuju značajne iznose i kod rezidenata i kod nerezidenata.

Kod fizičkih lica rezidenata evidentirana su 19.842 dinarska depozita, ukupne vrednosti 6,42 milijarde dinara, kao i 10.698 deviznih depozita u vrednosti od 125,4 miliona evra.

Kod fizičkih lica nerezidenata evidentiran je 18.081 dinarski depozit u vrednosti od 3,74 milijarde dinara, dok je broj deviznih depozita 18.293, ukupne vrednosti gotovo 98 miliona evra.

To znači da je samo u kategoriji fizičkih lica evidentirano 66.914 dinarskih i deviznih depozita, čija ukupna vrednost premašuje 10,15 milijardi dinara i 223,4 miliona evra.

Posebno je zanimljiv podatak da nerezidenti imaju više deviznih depozita od rezidenata, iako je ukupna vrednost njihovih deviznih sredstava manja.

Koliko novca imaju preduzetnici i preduzeća?

Prema podacima do kojih smo došli, značajan deo depozita odnosi se i na poslovne klijente.

Kod preduzetnika je evidentirano 8.560 dinarskih depozita u ukupnoj vrednosti od 1,41 milijardu dinara, kao i 2.691 devizni depozit u vrednosti od 19,89 miliona evra.

Mikro preduzeća imaju 3.227 dinarskih depozita vrednih 1,73 milijarde dinara, kao i 496 deviznih depozita u iznosu od 4,58 miliona evra.

Kod malih preduzeća evidentirano je 1.127 dinarskih depozita, ukupne vrednosti 1,22 milijarde dinara, i 158 deviznih depozita u vrednosti od 1,92 miliona evra.

Srednja preduzeća imaju 385 dinarskih depozita u iznosu od 621,5 miliona dinara, kao i 62 devizna depozita ukupne vrednosti 947.345 evra.

Ovi podaci pokazuju da su i preduzetnici i privredna društva imali značajna sredstva u banci, što pitanje isplate depozita čini važnim ne samo za građane već i za poslovnu zajednicu.

Isplata počinje 13. novembra, termini se već zakazuju

Banka Poštanska štedionica omogućila je klijentima Alta banke u stečaju zakazivanje termina za isplatu osiguranih depozita.

Prema informacijama do kojih je naša redakcija došla, ubrzo nakon početka zakazivanja registrovana su već 292 termina.

Isplata počinje u petak, 13. novembra, a klijentima će biti dostupno 57 isplatnih mesta širom Srbije, uključujući specijalizovanu ekspozituru u centrali Banke Poštanska štedionica, u Ulici kraljice Marije 3 u Beogradu.

Sredstva za isplatu obezbedila je Agencija za osiguranje depozita, dok Banka Poštanska štedionica isplatu obavlja u njeno ime i za njen račun.

Šta će biti sa depozitima većim od 50.000 evra?

Prema sistemu osiguranja depozita u Srbiji, osigurani iznos je do 50.000 evra po deponentu u jednoj banci, u skladu sa zakonom.

Ovo pravo obuhvata fizička lica, preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica koja ispunjavaju zakonske uslove.

Ukoliko deponent ima sredstva iznad osiguranog iznosa, razlika predstavlja potraživanje koje se ostvaruje u stečajnom postupku, u skladu sa zakonom i raspoloživom stečajnom masom.

Ukupan iznos depozita prikazan u dokumentaciji ne predstavlja automatski i iznos koji Agencija za osiguranje depozita treba da isplati. Za taj obračun neophodni su podaci o pojedinačnim deponentima, njihovim ukupnim sredstvima i zakonskim uslovima osiguranja.

Banka Poštanska štedionica pozvala je klijente da unapred zakažu termin i pripreme potrebnu dokumentaciju, kako bi postupak isplate i prenosa sredstava bio što efikasniji.

Zakazivanje termina dostupno je putem zvaničnog sajta Banke Poštanska štedionica.