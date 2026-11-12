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Isplata osiguranih depozita klijenata Alta banke, koja je otišla u stečaj 31. oktobra, počeće u petak, 13. novembra, preko Poštanske štedionice, a među najpogođenijima su državljani Rusije koji su u toj banci držali najveći deo svoje ušteđevine i novac namenjen za kupovinu nekretnina i pokretanje posla u Srbiji, piše Magločistač.Agencija za osiguranje depozita garantuje povraćaj sredstava do 50.000 evra po deponentu, dok će klijenti koji su na računima imali veće iznose ostatak novca morati da potražuju u stečajnom postupku, čiji ishod i trajanje zavise od raspoložive stečajne mase.

Kako je preneo Magločistač, ruski državljani nastanjeni u Srbiji okupili su se proteklih dana u Telegram grupi u kojoj razmenjuju informacije o postupku isplate i pokušavaju da pomognu onima koji su zbog blokade računa ostali bez sredstava za svakodnevni život.

Višegodišnja ušteđevina

Pojedini članovi te zajednice u Alti su držali novac od prodaje stanova i kuća u Rusiji i drugim zemljama, kao i višegodišnju ušteđevinu namenjenu kupovini nekretnina u Srbiji, dok su drugima na računima ostala sredstva za izdržavanje porodice.

Državljanin Rusije Dmitrij Kofpak, koji od 2024. godine živi u Subotici i radi u domaćoj IT kompaniji, rekao je za Magločistač da mu je u Alti ostalo blokirano više od 50.000 evra zarade i ušteđevine.

"Sve je ostalo blokirano. Imao sam kod sebe možda 15.000 dinara za život. Nije bilo nikakvih naznaka i taj haos se desio baš iznenada", kazao je Kofpak, navodeći da mu je komšija pozajmio novac dok ne počne isplata depozita.

On je ocenio da su u još težoj situaciji ljudi koji su u banci držali novac namenjen kupovini stanova i kuća ili pokretanju biznisa, od kojih im zavisi i regulisanje boravka u Srbiji.

Prema njegovim rečima, pojedine porodice ostale su bez sredstava za hranu i lekove, a među klijentima ima i starih i bolesnih ljudi kojima će biti teško da čekaju u redovima za isplatu.

"Postoje ljudi u malim srpskim selima koji imaju decu i nemaju novca za hranu ili lekove. Zato mi pokušavamo da se organizujemo da pomognemo takvim ljudima", rekao je Kofpak.

Alta banka Severna Makedonija Foto: Printscreen Instagram

Poseban problem za klijente sa depozitima većim od osiguranog iznosa predstavljaće potraživanje preostalog novca u stečajnom postupku.

Angažovali advokate

Kofpak je naveo da će oni morati da prijave svoja potraživanja i, po potrebi, angažuju advokate i vode sudske postupke.

Krah banke izazvao je i probleme sa već započetim kupoprodajama nekretnina. Prema njegovim rečima, pojedinim klijentima novac prebačen iz Alte nije stigao na račun prodavca, zbog čega su se našli u komplikovanim pravnim i finansijskim okolnostima.

Dodao je i da Alta banka nije bila jedini izbor za ruske državljane koji su želeli da otvore račun u Srbiji, ali da su druge banke ranije često odbijale njihove zahteve zbog sankcija uvedenih Ruskoj Federaciji.

Posle kraha Alta banke neke banke su pokazale veću spremnost da otvaraju račune ruskim državljanima koji žive u Srbiji, što bi moglo da olakša njihov dalji finansijski život.

"Sada su možda više zainteresovani da zadrže novac ruskih građana jer nas u vreme kada smo mi stigli ovde niko nije poznavao i plašili su se da bi primanjem našeg novca banka dobila neke sankcije", ocenio je on.

Kofpak je istakao da se posledice kraha Alta banke ne odnose samo na ruske državljane, već i na druge strane državljane i građane Srbije koji su u toj banci imali novac.

"To je noćna mora za sve ljude koji su u toj banci imali novac", rekao je on, dodajući da je u ovom trenutku najvažnije da klijenti sačuvaju strpljenje i da se međusobno pomažu dok ne počne isplata.