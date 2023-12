6 KORAKA ZA KUPOVINU STANA UZ POMOĆ KREDITA: Ove 3 stvari rešite pre odlaska u banku, a evo i na šta posebno da obratite pažnju!

Ukoliko se odlučite na kupovinu stana uz pomoć stambenog kredita, ovo su koraci koje treba da preduzmete i procedure koje vas očekuju, od same kupovine kredita, pa sve do ulaska u stan.

1. korak podrazumeva da se odlučite za banku koja vam nudi najpovoljniji stambeni kredit, u čemu može da vam pomogne Kamatica savetnik, koja pronalazi najpovoljnije stambene kredite potpuno besplatno. Ukoliko nemate dovoljno sredstava za učešće, ona vam pruža pomoć i pri samom izboru keš kredita, koji može da posluži kao učešće za kupovinu stana.

2. korak vodi ka pronalasku odgovarajuće nekretnine, što možete da uradite sami ili uz pomoć neke posredničke agencije.

foto: Shutterstock

3. korak donosi zaključivanje predugovora o kupoprodaji sa prodavcem. Zatim, taj ugovor treba da overite kod javnog beležnika i nakon toga obično sledi davanje kapare za stan.

4.korak je kada procenitelj izlazi na teren i, nakon što se obavi procena nekretnine, vi treba sa tom procenom, predugovorom, listom nepokretnosti, ličnom kartom i dokumentacijom od poslodavca da odete u banku i konačno aplicirate za kredit.

5. korak je da kada banka odobri kredit, sledi i potpis Ugovora o stambenom kreditu. Zatim, od banke dobijate založnu izjavu, koju prodavac stana mora da overi kod javnog beležnika. Sve to je vaš trošak, pa bi bilo korisno da proverite koliko se ta usluga kod javnog beležnika naplaćuje.

foto: Shutterstock

6. korak podrazumeva overu založne izjave kod javnog beležnika i sa njom overava i kupoprodajni ugovor, a sve to se predaje u katastar, kako bi se pribeležila hipoteka nad stanom. Ukoliko je nekretnina uknjižena, to je dovoljno da banka pusti novac na račun prodavca, a ako se desi da nije, potrebno je sedam do deset dana da se sačeka Rešenje o upisu hipoteke. Nakon svega toga sledi isplata novca prodavcu. Gorepomenuto je kompletna procedura koja vas očekuje, a savet je da se raspitate koliko će vas koštati sve takse pri upisu u katastar, kao i overa svih potrebnih dokumenata kod javnog beležnika.

foto: Shutterstock

Kada je reč o apliciranju i dobijanju stambenog kredita, možete da potražite pomoć na Kamatica savetniku, jer ćete tamo uspešno pronaći najpovoljniji stambeni kredit, koji trenutno postoji na tržištu i koji lično možete da dobijete.

kurir.rs/kamatica.com