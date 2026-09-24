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Cena dizela ponovo tera vozače da razmišljaju o tome kako da smanje troškove vožnje, a u Francuskoj su pojedini vozači počeli da koriste ulje uljane repice kao gorivo za automobile koji imaju dizel motore. Razlog je jednostavan - litar ulja uljane repice košta oko 1,50 evra, dok je dizel dostigao gotovo 3 evra po litru.

Na prvi pogled, razlika je velika i računica deluje primamljivo. Ali pitanje koje je mnogo važnije od same uštede jeste šta se dešava automobilu kada umesto goriva koje je predvideo proizvođač počne da sagoreva nešto drugo?

Automehaničar Đorđe Šljukić upozorava da ono što je nekada bilo moguće sa starim dizelima danas može veoma skupo da se plati kod modernih automobila.

"Francuzi su još uvek male bebe za nas"

Na pitanje o snimcima i vestima iz Francuske, gde se ulje koristi kao zamena za dizel, Šljukić se prvo našalio da takva ideja nije nova na ovim prostorima. Međutim, kada je reč o savremenim automobilima, kaže da više nema prostora za takve eksperimente. Posebno ističe razliku između nekadašnjih starih dizel motora i današnjih automobila sa složenim sistemima za obradu izduvnih gasova.

- Francuzi su još uvek male bebe za nas, mi smo to odavno izmislili, alternativna goriva, kad niko nije ni pominjao alternativna goriva. Šalu na stranu, generalno je u razvoju ta ideja o alternativnim gorivima, i o biodizelu, i o nekim drugim stvarima koje ne bi zagađivale životnu sredinu. Naravno, to je kod nas bilo iz sasvim drugih razloga. Svojevremeno, jedan od najbizarnijih primera je da se vozio čuveni Golf 2 vozio na dijamant ulje,na prerađeno ulje, na lož ulje. Međutim, to je bilo dok su bili ti stari dizeli i oni su realno mogli da idu na sve to, nije bilo kako treba, ali su mogli da funkcionišu - ističe automehaničar i dodaje:

- Sa novom generacijom dizela to je samoubistvo. Znači, vi ćete možda uštedeti jedno-dva sipanja goriva, ali ćete onda platiti reparaciju izduvnog sistema, kroz DPF, kroz EGR, kroz svašta nešto što je najskuplje na vozilu, što može da vam se pokvari.

Ušteda od nekoliko desetina evra može da napravi mnogo veći trošak

Upravo je to ključna razlika između starijih i savremenih dizel automobila. Kod starijih motora bilo je moguće eksperimentisati sa različitim vrstama goriva, dok moderni dizelaši imaju sisteme koji, prema rečima automehaničara, mogu veoma skupo da reaguju na pogrešan izbor goriva.

Šljukić posebno pominje DPF i EGR, kao i druge delove izduvnog sistema. Njegova poruka vozačima je da ne gledaju samo koliko mogu da uštede na jednom rezervoaru, već i šta bi ta ušteda mogla da ih košta ako dođe do kvara.

- Vi napravite zbog uštede u gorivu od 20-30 evra uštede na jednom rezervoaru štetu od 2.000 - 4.000 evra. Tako da sipajte ono što je rekao proizvođač i nemojte da eksperimentišete previše. Kod starih dizela je moglo da se eksperimentiše, ali prosto ako nemate para za gorivo, imate gradski prevoz - istakao je Šljukić.