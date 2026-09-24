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Stabilan kurs dinara, inflacija u ciljanim okvirima, visoke devizne rezerve kao državne rezerve u zlatu samo su neki od glavnih ciljeva koji su postignuti u poslednjih 14 godina od kada je na čelu NBS Jorgovanka Tabaković sa svojim timom.

- Ko zna da se podseti, a ko ne zna da nešto nauči - rekla je guvernerka otvarajući konferenciju za medije na kojoj je pustila da brojke govore i sumiraju rad NBS tokom njenog mandata.

Najteži trenutak

Ali, pored impozantnih brojeva ekipa Kurira je imala malo drugačije pitanje za ženu koja je na čelu najvažnije finansijske institucije u Srbiji, pa smo je upitali šta joj je bilo najteže tokom 14 godina na mestu guvernerke NBS.

- Pravo da vam kažem ja mnogo volim ovaj posao i doživljavam ga kao neku Božiju pravdu da primenim sve ono za šta sam se školovala i stekla veliko iskustvo. Ja volim da kažem da nema nerešivih problema, ima samo nesposobnih ljudi. Nije mi bilo teško ni to što sam s početka bila sama i što su mnogi mislili da ćemo kratko trajati. Možda mi je bilo najteže oko sprovođenja aranžmana sa MMF i održati sve kriterijume zato što smo bukvalno zatekli praznu kasu - iskrena je bila guvernerka Tabaković.

Foto: ChatGPT

Prema njenim rečima taj period nikad neće zaboraviti.

- Bilo je to 2015/16 kada je trebalo održati stabilnost kursa u trenutku kada su vam devizne rezerve na najnižim granama, a da pri tome voditi računa da ne padnete ispod kriterijuma koje vam je zadao MMF. Ja sam došla na mesto guvernera u trenutku kad sam mogla u potpunosti da se posvetim poslu. To je bio najteži trenutak, ali kao što znate sve smo uspešno završili - istakla je ona i dodala:

- Na mesto guvernera sam došla u trenutku kada su mi deca odrasla, pa sam mogla da se posvetim poslu i bukvalno živim za njega - dodala je uz osmeh.

Napredak Srbije

Koliko je Srbija napredovala u svakom smislu i na svim poljima najbolje se vidi kada se uporede podaci iz 2012. i danas 14 godina kasnije.

- Kada sam preuzela funkciju dinarska štednja je iznosila 18 milijardi dinara i činila svega 1,9 odsto ukupne štednje što je bio i pokazatelj poverenja u domaću valutu. Građani su štedeli u evrima koje su čuvali u slamarici. Danas ukupna dinarska štednja gradana prelazi 250 milijardi dinara. Kurursnu listu morali ste da pratite kao vremensku prognozu, a bilo je i onih koji su kurs naručivali kao robu na Amazonu. Danas je kurs dinara stabilan, možete da planirate poslove kako dražava tako i građani - naglasila je guverneraka.

Uvođenjem reda u bankarski sektor boljitak su osetili i građani kroz niže kamate na kredite, niže kamate na dozvoljeni minus i kreditne kartice, ukidanje naknade pri prevrenoj isplati kredita...

- Banke su nekad naplaćivale različit kurs pri isplati kredita i pri plaćanju rate. Ukidanjem ove prakse građanima smo uštedeili oko 52 miliona evra - poručila je guvernerka Jorgovanka Tabaković.

Zlatne rezerve

Srbija je za 14 godina rekordno podigla svoje zlatne rezerve sa 14,8 tona na 55,1 tonu. Ovo zlato se čuva u trezorima NBS osim tri tone koje su strateški smeštene u Bernu.

- Kupujemo zlato koje se kopa u našoj zemlji i plaćamo ga dinarima što mi je posebno slatko. Zlato ne traži posebne uslove čuvanja, a daje stabilnost zemlji. Rezerve koje imamo u Bernu nam omogućava da spremno odgovorimo na svaku krizu, kao što smo to činili unazad 14 godina. Naš cilj je da delujemo preventimo što je naša tajna uspeha - rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković.