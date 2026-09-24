Slušaj vest

Američki lanac restorana brze hrane Mekdonalds saopštio je da će na prezentaciji za investitore predstaviti ranije najavljene planove za novi dizajn restorana, i za bolji ukus hrane i pića, na osnovu inovacija koje su predlagali i potrošači.

Mekdonalds će tokom prezentacije za investitore u svom sedištu u Čikagu predstaviti novine koje imaju za cilj da pridobiju više gostiju u vreme kada kompanija očekuje da će inflacija i stagnacija prometa u restoranima ostati prisutna, rekao je izvršni direktor te kompanije Kris Kempčinski za CNBC.

Ključno renoviranje restorana

Ključni deo strategije je renoviranje restorana, koje Mekdonalds nalaže otprilike svake decenije za korisnike franšize, a novi dizajn sadrži ažurirane prostore za posetioce, a mušterije će moći da vide kako se pripremaju njihova pića iz MekKafea.

Lanac restorana brze hrane će takođe predstaviti projekat "Restaurant > NEXT", što uključuje poboljšanja opreme, tehnologije i poslovanja a takođe će imati "Arči" (ArchIQ), operativni sistem za restorane, koji je zasnovan na veštačkoj inteligenciji.

Kompanija je saopštila da "Arči" može da prima porudžbine od kupaca na engleskom i španskom jeziku, dok drugi njegovi elementi mogu da upravljaju zalihama i zakazuju smene, kao i da koriste vage za procenu tačnosti porudžbina, što će smanjiti čekanje za porudžbine u restoranima Mekdonalds.

Kako je najavljeno, Mekdonalds planira da na budućem meniju svojih restorana ponudi više proizvoda od piletine, među kojima i ručno pohovanu piletinu.

Višegodišnji program obuke zaposlenih

Da bi postigla da njeni zaposleni mogu da prate novine koje će biti uvedene u restoranima, Mekdonalds planira da sprovede višegodišnji program obuke zaposlenih kako bi se osigurala doslednost, poboljšani kvalitet i bolja usluga za korisnike.

Program će početi sa primenom 5. oktobra, na 124. rođendan američkog biznismena Reja Kroka, koji je restoran sa burgerima pretvorio u globalnog giganta.