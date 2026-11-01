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Mnogi ljudi nesvesno gube novac zbog osnovne greške koju prave prilikom zimskog provetravanja stanova. Ako je prozor dugo otvoren na kip, zidovi se hlade, a troškovi grejanja rastu. Umesto toga, možete da se pridržavate pravila 5-10-15.

Pravilo 5-10-15

Tokom grejne sezone važno je da sačuvate toplotu u stanu, ali i da obezbedite svež vazduh.

Umesto da prozor ostavite otvoren na kip sat vremena, možete da primenite jednostavno pravilo 5-10-15. Dovoljno je nekoliko minuta sa širom otvorenim prozorom da se vazduh u prostoriji zameni, uz manje gubitke toplote.

Kako ovo pravilo funkcioniše?

Što je temperatura napolju niža, to kraće provetravamo:

do 0 stepeni Celzijusa - 5 minuta,

od 0 do 10 stepeni Celzijusa - 10 minuta,

od 10 do 15 stepeni Celzijusa - 15 minuta.

Kratko i intenzivno provetravanje pomaže da se oslobodimo viška vlage koja nastaje tokom kuvanja, sušenja veša ili kupanja. Zbog razlike u temperaturi svež vazduh brzo ulazi u prostoriju, a zidovi i nameštaj ne stignu da se ohlade.

Zašto prozor otvoren na kip nije dobro rešenje zimi?

Mnogi veruju da je prozor otvoren na kip najbolji način za provetravanje stana. Međutim, takav način je posebno zimi manje efikasan. Bolje funkcioniše kada je razlika između unutrašnje i spoljne temperature mala.

Zimi je ovakvo provetravanje sporo i može da poveća troškove. Potrebno je više desetina minuta da se vazduh zameni, a za to vreme hlade se zidovi, pod i nameštaj. Radijatori sa termostatom tada mogu da pojačaju grejanje, što povećava potrošnju energije.

Kada prozor širom otvorite na kratko, vazduh se brže zameni, a zatvaranjem prozora zaustavljate dalji prodor hladnoće. Toplota sačuvana u zidovima potom pomaže da se prostorija ponovo zagreje.