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Renomirani međunarodni finansijski magazin „Euromoney“ proglasio je Raiffeisen banku najboljom bankom za trgovinu devizama u Srbiji za 2026. godinu.

Kako navodi „Euromoney“, prestižne nagrade za trgovinu devizama (Foreign Exchange Awards) dodeljuje komisija sastavljena od uglednih analitičara i posvećenog istraživačkog tima, prepoznajući izvrsnost i inovacije na tržištu. Izvršni direktor Joko-Lola Tomić ističe daRaiffeisen banka kontinuirano unapređuje digitalna rešenja, omogućavajući klijentima brz, jednostavan i efikasan pristup deviznim uslugama i transakcijama. „Ovo priznanje potvrđuje našu lidesku poziciju na tržištu, posvećenost razvoju inovativnih i digitalnih rešenja koja klijentima pružaju vrhunsko korisničko iskustvo, veću dostupnost usluga i brzu realizaciju transakcija. Posebno smo ponosni na činjenicu da klijenti mogu da obavljaju transakcije kada i gde njima odgovara, kroz moderne digitalne kanale i uz podršku naših stručnih timova“, izjavio je Tomić.

Strategija Raiffeisen banke zasniva se na kontinuiranom unapređenju ključnih proizvoda i usluga, kao i prilagođavanje potrebama i očekivanjima klijenata.

Euromoney - FX nagrada Raiffeisen banka Foto: Euromoney

Aleksandra Maksimović, direktorka Sektora sredstava i investicionog bankarstva ističe da je Raiffeisen prva banka koja je ponudila digitalna rešenja za devizno poslovanje. „Raiffeisen je postavio temelje digitalnog deviznog poslovanja na domaćem tržištu i danas klijentima omogućava da kompletan proces FX transakcija i međunarodnog platnog prometa obavljaju putem digitalnih kanala. Tržišna ekspertiza, inovativna rešenja i sveobuhvatna ponuda proizvoda i usluga čine osnovu na kojoj gradimo standarde u deviznom poslovanju za sve segmente klijenata, fizička I pravna lica. Naš cilj je da klijentima obezbedimo pouzdanu podršku u dinamičnom tržišnom okruženju“, ističe Aleksandra Maksimović.

Takođe, Euromoney je dodelio Raiffeisen Bank International, našoj matičnoj bankarskoj grupaciji, nagrade za Najbolju FX banku u Austriji, kao i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Duže od četiri decenije, Euromoney Foreign Exchange Awards prepoznaju kvalitet, inovacije i uticaj na klijente na globalnom deviznom tržištu. Program pruža nezavisnu procenu učinka banaka, brokera, platformi i pružalaca tehnoloških rešenja širom industrije, navodi se na sajtu magazina „Euromoney“.