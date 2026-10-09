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Stari mobilni telefoni često ostaju među kablovima i punjačima, kao uspomena na vreme kada su nam bili neophodni. Međutim, jedan model iz 2007. godine ima sasvim drugačiju sudbinu, fabrički zapakovan primerak na aukciji dostiže više od 190.000 dolara. Priča o njegovoj vrednosti počinje upravo onim zbog čega ga kupci svojevremeno zaobilaze.

Gotovo svaka kuća ima fioku u kojoj završavaju telefoni koje više niko ne koristi. Čuvamo ih jer možda zatrebaju, zato što su nam dragi ili jednostavno zato što ih nikada nismo bacili. Vremenom zaboravimo i kada smo ih poslednji put uključili, a uređaj koji je nekada bio velika kupovina postaje još jedna stvar među starim punjačima.

Ipak, u svetu kolekcionarstva zastarela tehnologija može da dobije novi život. Telefon se tada posmatra kao predmet koji čuva deo istorije, a njegova vrednost zavisi od mnogo više stvari nego što su mogućnosti kamere ili količina memorije. Priča o prvom iPhoneu posebno dobro pokazuje koliko se sudbina jednog uređaja može promeniti.

Telefon koji je iznenadio i organizatore aukcije

U središtu pažnje je iPhone prve generacije iz 2007. godine, u verziji sa četiri gigabajta memorije. Jedan njegov neotvoreni, fabrički zapakovan primerak pojavljuje se na aukciji kuće LCG Auctions 2023. godine i postiže iznos od 190.372,80 dolara, sa uključenom premijom za kupca. To je gotovo 170.000 evra odnosno vrednost dobrog stana u Beogradu.

Licitacija počinje ponudom od 10.000 dolara. Procene uoči prodaje kreću se između 50.000 i 100.000 dolara, ali interesovanje kupaca podiže cenu daleko iznad očekivanja. Posle ukupno 28 ponuda, završni iznos premašuje i gornju granicu procene.

Brojka zvuči još neobičnije kada se uporedi sa prvobitnom cenom telefona. Model koji u prodavnicu stiže sa cenom od 499 dolara, u ovom izuzetnom aukcijskom slučaju, dostiže gotovo 400 puta veći iznos. Razlika između te dve cene zapravo je priča o tome kako obična kupovina može da postane redak kolekcionarski predmet.

Kupci biraju više memorije, a slabiji model postaje retkost

Kada Stiv Džobs predstavlja prvi iPhone u januaru 2007. godine, počinje novo poglavlje u istoriji mobilnih telefona. Kupcima se nude dve verzije: osnovna sa četiri gigabajta memorije za 499 dolara i model sa osam gigabajta za 599 dolara.

Za nekoga ko tada bira telefon, računica je jednostavna. Doplatom od 100 dolara dobija se dvostruko više prostora za fotografije i podatke. Zbog toga verzija sa manje memorije ostaje manje privlačan izbor, a slaba prodaja dovodi do njenog povlačenja svega nešto više od dva meseca nakon dolaska u prodavnice.

Upravo tu nastaje obrt koji ovu priču čini zanimljivom. Ono što kupcima u tom trenutku deluje kao lošija kupovina, godinama kasnije privlači kolekcionare. Kratka dostupnost znači i veću retkost, pa model koji ostaje u senci verzije sa više memorije dobija posebno mesto među starim Apple uređajima.

Nekada ga zaobilaze zbog skromnijeg prostora za podatke; danas se traži upravo zato što je mnogo ređe sačuvan.

Neotvorena kutija menja celu priču

Ipak, podatak o više od 190.000 dolara ima važan detalj koji ne treba izgubiti iza velike brojke. Reč je o fabrički zapakovanom primerku, a ne o telefonu koji godinama koristimo, nosimo u džepu i na kraju ostavimo u fioci.

Zato rekordnu cenu ne treba posmatrati kao cenovnik za sve prve iPhone uređaje. Ona govori o jednom konkretnom primerku, njegovoj retkosti, očuvanosti i interesovanju koje izaziva na određenoj aukciji. Sama činjenica da neko poseduje isti model nije dovoljna da mu pripiše isti iznos.

Ova priča ipak daje dobar razlog da stare stvari pogledamo pažljivije. Među predmetima koje čuvamo iz navike ponekad se nalazi i nešto što ima zanimljiviju istoriju nego što pretpostavljamo. A u slučaju ovog iPhonea, najneobičnije je to što njegova velika vrednost dolazi godinama nakon trenutka u kojem kupci odlučuju da im se više isplati drugi model.