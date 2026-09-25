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Gubitak ili krađa pametnog telefona izaziva momentalnu paniku, ne samo zbog cene uređaja, već zbog stotina privatnih fotografija, bankarskih aplikacija i lozinki koje se u njemu nalaze. Prvi potez svakog kradljivca je da momentalno isključi telefon i izvadi SIM karticu kako bi prekinuo vezu sa internetom. Međutim, tehnološki giganti su tome stali na put.

Zahvaljujući novim, potpuno besplatnim mrežama koje su ugrađene u same operativne sisteme, vaš telefon danas može tajno da komunicira sa drugim uređajima u prolazu i šalje vam svoju lokaciju čak i kada je potpuno ugašen.

Apple ekosistem: Kako locirati isključen iPhone

Apple je popularizovao revolucionarnu Find My mrežu, koja danas predstavlja najefikasniji sistem za pronalaženje izgubljenih uređaja. Ukoliko imate iPhone 11 ili noviji model (izuzev SE modela) sa ažuriranim softverom, vaš telefon emituje šifrovani Bluetooth signal čak i kada mu je baterija prazna ili ga je lopov ugasio, i to u periodu do 24 sata od isključivanja.

Taj signal automatski hvataju drugi, tuđi iPhone uređaji koji se nađu u blizini (na ulici, u autobusu, kafiću) i potpuno anonimno šalju lokaciju vašeg telefona na Apple servere. Niko, pa ni vlasnik telefona koji je primio signal, ne može videti vašu lokaciju niti ugroziti vašu privatnost.

Ukoliko izgubite telefon, uzmite bilo koji drugi uređaj (kompjuter, tablet ili telefon prijatelja) i u pretraživač ukucajte icloud.com. Ulogujte se sa svojim Apple nalogom (emailom i lozinkom). Na ekranu će se pojaviti detaljna mapa sa tačnom lokacijom uređaja i vremenom kada je poslednji put lociran.

Jednim klikom možete uključiti Lost Mode (Režim izgubljenog uređaja). Ovo momentalno blokira telefon i na ekranu ispisuje poruku sa vašim kontakt brojem, ukoliko ga nađe pošten nalazač. Ukoliko vidite da se telefon kreće ka sumnjivoj lokaciji i sumnjate na krađu, kliknite na opciju Erase This Device (Izbriši ovaj uređaj). Ova komanda će daljinski obrisati sve slike, poruke i kartice iz Apple Pay-a čim telefon sledeći put uhvati bilo kakav signal.

Ipak, uređaj će i nakon brisanja ostati trajno zaključan za lopova zahvaljujući Activation Lock (Zaključavanju aktivacije) i biće potpuno beskoristan za dalju prodaju i korišćenje.

Android mreža: Nova Google "Find My Device" funkcija

Google je pustio u rad svoju unapređenu mrežu za pronalženje uređaja, koja funkcioniše po istom principu kao i Apple-ova. Oslanjajući se na milijarde Android uređaja širom sveta, vaš izgubljeni telefon komunicira preko Bluetooth-a sa drugim Androidima u blizini. Lokaciju može poslati čak i ako nema internet ili SIM karticu, a na modelima poput Pixel 8 i Pixel 9 serije, lociranje radi čak i kada je telefon isključen ili mu je baterija prazna.

Otvorite internet pretraživač na bilo kom kompjuteru ili telefonu i ukucajte android.com/find (ili ulogujte svoj Google nalog na aplikaciju Find Hub na telefonu prijatelja).

Prikazaće se mapa sa poslednjom poznatom lokacijom. Ako ste telefon izgubili u stanu, ovde možete aktivirati opciju Play Sound (Pusti zvuk) i telefon će zvoniti pet minuta na maksimalnoj jačini, čak i ako je bio potpuno utišan (na "Silent" režimu).

Odabirom opcije Erase Device (Izbriši uređaj), Google će obrisati sve podatke, fotografije i aplikacije sa telefona. Važno je znati da nakon što pokrenete ovo brisanje, više nećete moći da pratite lokaciju uređaja, pa se ovaj korak koristi kao krajnja mera zaštite privatnosti kada ste sigurni da telefon nećete vratiti.

Ključno upozorenje: Šta morate da uradite

Nijedan od ovih sistema vam neće pomoći ukoliko opcije niste aktivirali pre nego što je telefon izgubljen ili ukraden.

Na iPhone-u: Odmah idite u Settings > Vaše ime > Find My > Find My iPhone. Proverite da li su uključene sve tri ključne opcije: Find My iPhone, Find My network (koja omogućava lociranje preko tuđih uređaja) i Send Last Location (koja šalje poslednju lokaciju tik pre nego što se baterija isprazni).

Na Androidu: Idite u Settings > Security & Privacy > Find Hub (ili Find My Device na starijim verzijama). Uverite se da je opcija Allow device to be located aktivirana. Takođe, uđite u podopciju Find your offline devices i podesite je na With network everywhere kako bi vaš telefon mogao da se locira preko Bluetooth mreže drugih Androida čak i kada je isključen ili nema internet.

Ukoliko na mapi vidite da se vaš ukradeni telefon nalazi na nepoznatoj lokaciji, policija širom sveta strogo savetuje da nikada ne glumite detektiva i ne suočavate se sa kradljivcima lično. Napravite screenshot (sliku ekrana) sa tačnom lokacijom i uputite se u najbližu policijsku stanicu kako bi patrola bezbedno i legalno povratila vašu imovinu.