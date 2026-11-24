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Nova emisija “Čist račun”, koju ćete gledati subotom od 18.30 na Kurir televiziji, počevši od 28. novembra, bez ustezanja će otvarati sve važne ekonomske teme u Srbiji, ali i svetu. Gledaocima će pokušati da objasni i najkomplikovanije događaje iz biznisa na jednostavan način, a jedan od važnih segmenata biće i „Azbuka ekonomije“, gde ćemo najkomplikovanije termine iz poslovanja objasniti na životnim primerima. U prilozima, debatama i intervjuima, pratićemo, kritikovati i raspakivati sve što je važno za srpsku ekonomiju, ali i za kućne budžete naših gledalaca. Da li je potrebno imati jednu ili više platnih kartica? Da li se više isplati pazariti na pijaci ili u marketu? Kako se najjeftinije grejati? Polovnjak ili novi automobil? Kad će pasti cene stanova… Sve to je samo deo onog što ćemo ponuditi našim gledaocima. I tu neće prestajati naše emisije, živeće i na našem portalu, društvenim mrežama...

Emisiju uređuje i vodi Dušan Stojaković, iza koga su tri decenije novinarskog iskustva. Od 2002. do 2009. bio je stalni dopisnik Novosti iz Sarajeva, nakon čega se specijalizuje kao ekonomski novinar i skoro deceniju i po radi kao urednik u Večernjim novostima. Srpski mediji ga prepoznaju kao pouzdanog sagovornika, koji razume ovu oblast i, što je najvažnije, ponekad suvoparne i teške ekonomske teme prevodi na jezik razumljiv širokom auditorijumu. O tome svedoče brojna i redovna gostovanja na srpskim i regionalnim medijima, ali njegov stav je neretko prenošen i dalje od Balkana, i to preko turske nacionalne televizije TRT, pa sve do kineskog CCTV.

Priznanje stiže i iz poslovne zajednice, pa često moderira konferencije "srpskog Davosa", kako od milošte zovemo Kopaonik biznis forum, kao i "Beograd 2020", 100 godina Državne revizorske komisije... Paralelno se profiliše u dokumentaristici i filmskoj produkciji. Pokušao je svoje znanje da prenese i mladima, tri godine je radio kao asistent na jednoj visokoškolskoj ustanovi, ali novinarske obaveze su od njega napravile večitog studenta doktorskih studija. Autoritet je sticao i što se nije libio da se argumentima usprotivi prodaji domaćih banaka, ali i privatizaciji Telekoma. Pamte se njegovi intervjui s prvim čovekom "Gasproma" Aleksejom Milerom, Danijelom Fasom, autorom čuvenog programa medicinske reforme, poznatijem kao „Obama ker", čuvenim slovenačkim ekonomistom Jožom Mencingerom, zatim s jednim od najbogatijih ljudi na planeti - mađarskim biznismenom Šandorom Čanjijem, predsednikom poznatog švajcarskog proizvođača čokolade, kada je najavio njihov dolazak i investiciju u Srbiju, te s našim stručnjakom Nikolom Katićem i mnogim drugima.

1/4 Vidi galeriju NOVO NA KURIR TELEVIZIJI: EMISIJA O EKONOMIJI, “ČIST RAČUN” – od 28. novembra, subotom od 18.30 Foto: Marko Karovic

Karijeru su mu obeležile ekskluzivne vesti. Na prste jedne ruke, prema njegovim rečima, mogu se nabrojati novinari koji su prvi objavili promene vlasništva u velikim kompanijama u Srbiji. Kaže da je najponosniji što mu posle njegovih tekstova nikad niko nije rekao da ono što je napisao nije tačno. Svoj dolazak u Kurir na mesto glavnog urednika integrisane redakcije Biznisa komentariše na sledeći način:

- Zašto Kurir? Zato što je reč o medijskoj kući koja je najbrže u Srbiji razumela pravac u kojem se kreće novinarstvo.

Iako osnovan u zlatno doba štampe, kad su tiraži bili rekordni, u Kuriru nisu sedeli skrštenih ruku. Nije bio uljuljkan, nego je brzo usvajao novotarije, brzo je osvojio vrh među srpskim portalima, a „višnjica na torti“ je televizija, koja je zacementirala poziciju ove medijske kuće kao jedne od najsnažnijih na ovim prostorima. I tu nije kraj, jer i Kurirove društvene mreže beleže milione pregleda i kreće novo prilagođavanje i put u budućnost. A ako želiš da ideš u budućnost, onda je logično da putuješ brzim vozom, a ne zapregom. Eto, zato! Ne propustite, od 28. novembra, subotom od 18.30.