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U Komisiji za zaštitu konkurencije održan je sastanak sa predstavnicima dobavljača kompanije IDEA, na kojem je razgovarano o aktuelnim izazovima u njihovom poslovanju, mogućnostima za prevazilaženje postojećih problema, kao i značaju očuvanja stabilnih poslovnih odnosa, domaće proizvodnje i nesmetanog snabdevanja tržišta.

Predstavnici dobavljača upoznali su Komisiju sa teškoćama sa kojima se suočavaju u poslovanju sa velikim trgovinskim sistemom, ukazujući na potrebu pronalaženja održivih rešenja koja bi doprinela stabilizaciji poslovnih odnosa, zaštiti interesa dobavljača i očuvanju kontinuiteta u snabdevanju potrošača.

Poštovanje zakona

Tokom sastanka istaknuto je da je od posebnog značaja da se postojeći izazovi rešavaju kroz otvoren i konstruktivan dijalog, uz poštovanje zakona i pravila zaštite konkurencije. Predstavnici dobavljača iskazali su nameru da nastave međusobne razgovore i organizuju dodatne sastanke radi razmatranja mogućih rešenja za prevazilaženje zajedničkih poslovnih problema.

Komisija je posebno ukazala na neophodnost doslednog poštovanja pravila zaštite konkurencije, naročito u komunikaciji i saradnji između učesnika na tržištu koji međusobno konkurišu. Tom prilikom naglašeno je da svaki oblik saradnje mora biti u skladu sa zakonom, uz očuvanje poslovne samostalnosti svakog učesnika na tržištu.

Posebno je ukazano na to da tokom budućih sastanaka i razgovora ne sme doći do razmene poslovno osetljivih informacija, kao što su podaci o cenama, pojedinačnim komercijalnim uslovima, količinama, kupcima ili budućim poslovnim planovima, niti do bilo kakvog dogovaranja ili usaglašavanja tržišnog ponašanja koje bi moglo da ograniči ili naruši konkurenciju.

Komisija naglašava da očuvanje delotvorne konkurencije nije samo pitanje odnosa između privrednih subjekata, već pre svega pitanje zaštite interesa građana. Dobro organizovano i konkurentno tržište stvara uslove za sigurnije i redovnije snabdevanje, očuvanje mogućnosti izbora proizvoda, podsticanje kvaliteta i sprečavanje praksi koje mogu dovesti do pogoršanja položaja potrošača.

Posebno je važno da odnosi između dobavljača i velikih trgovinskih sistema budu zasnovani na transparentnim, predvidivim i zakonitim uslovima poslovanja. Stabilnost ovih odnosa ima širi društveni značaj, jer se odražava na položaj proizvođača, očuvanje domaće proizvodnje i zaposlenosti, ali i na mogućnost da građani imaju kontinuiran pristup proizvodima na tržištu.

Otvoreni za dijalog

Komisija prepoznaje značaj dobavljača za funkcionisanje tržišta i očuvanje stabilnosti lanaca snabdevanja. Istovremeno, ukazuje da nijedan poslovni interes ne može biti ostvarivan na način koji bi doveo do ograničavanja konkurencije ili narušavanja interesa potrošača.

Komisija za zaštitu konkurencije ostaje otvorena za dijalog sa svim učesnicima na tržištu i nastaviće da, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, doprinosi stvaranju uslova za ravnopravnu tržišnu utakmicu, zakonito poslovanje i delotvornu zaštitu konkurencije.

Zaštita konkurencije znači zaštitu tržišta koje funkcioniše u interesu svih – proizvođača, dobavljača, trgovaca, a pre svega građana kao krajnjih potrošača.