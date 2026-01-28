mts 5G mobilna mreža je najbolja u svim većim gradovima u Srbiji, pokazala je uporedna analiza koju je nemačka kompanija NET CHECK sprovela u pet najvećih gradova u zemlji. Na osnovu studioznih merenja koje je kompanija za benčmarking mobilnih mreža sprovela u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Subotici tokom decembra 2025, mts je ostvario ubedljivo najbolje rezultate u svim segmentima.

Priznanje za najbolju 5G mrežu u gradovima, mts je dobio nakon opsežnih merenja i analiza rezultata. Kako se navodi u izveštaju NET CHECK-a, mts je ostvario rezultat od 990 (989,98) poena od mogućih 1000, i to 696,53 (od maksimalnih 700) poena u segmentu prenosa podataka i 293,44 (od mogućih 300) poena u segmentu pokrivenosti 5G signalom.

mts je najbolji rezultat ostvario ne samo u ukupnom zbiru, već i u svakom od gradova pojedinačno. Pokrivenost 5G signalom u tih pet gradova iznosi 96,55 %.

„Izuzetno smo ponosni na postignute rezultate, budući da smo za manje od dva meseca uspeli da 5G signalom gotovo u potpunosti pokrijemo najveće gradove u Srbiji. Time je još jednom potvrđen besprekoran kvalitet mts mreže, pre svega zahvaljujući njenom efikasnom planiranju i dimenzionisanju uoči uvođenja 5G tehnologije i izgrađenoj optičkoj infrastrukturi. Nova tehnologija donosi nam prevashodno nove mogućnosti u domenu digitalnih servisa i inovacija, što je od posebnog značaja za poslovni sektor“, navode iz kompanije Telekom Srbija.