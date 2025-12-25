Slušaj vest

Pitanje koje se prirodno nameće jeste šta nam to omogućava - u bliskoj budućnosti, ali i na duži rok. U ovom intervjuu Judit Albers, generalna direktorka A1 Srbija, objašnjava kako 5G i optička infrastruktura ubrzavaju digitalni razvoj svega - od industrije i logistike do digitalnih servisa i svakodnevnog života.

Ističete da kombinacija 5G mreže i optičke infrastrukture otvara novu fazu ekonomskog razvoja. Kako se ta sinergija konkretno odražava na poslovanje industrije, logistike i velikih kompanija u Srbiji?

- A1 Srbija danas više nije samo mobilni operator već konvergentni partner koji spaja snagu naprednih mobilnih mreža sa stabilnošću i kapacitetom sopstvene optičke infrastrukture. Ta dva stuba - optika i 5G - čine digitalnu kičmu na kojoj može da raste privreda Srbije, ali i da krajnji korisnici, poput vas i mene, imaju bolju uslugu i kvalitetnije korisničko iskustvo, uz više mogućnosti da nam lični i profesionalni život budu osnaženi i pojednostavljeni kroz digitalizaciju. U poslovnom svetu, od velikih sistema do malih i srednjih preduzeća, od startapa do javnih servisa - svaka inovacija oslanja se upravo na tu optika-5G osnovu. Optika pruža temelj u vidu pouzdanog i velikog kapaciteta, dok 5G dodaje brzinu, malo kašnjenje i povezivanje mašina, sistema i ljudi u realnom vremenu. Ova kombinacija omogućava pametne fabrike, automatizovanu logistiku i praćenje u realnom vremenu u zahtevnim poslovnim okruženjima. Kao deo A1 grupe, takva rešenja već primenjujemo na evropskim tržištima, a ta iskustva sada odgovorno i postepeno prenosimo i u Srbiju.

A1 se pozicionira kao konvergentni operator koji objedinjuje mobilne, fiksne i ICT usluge. Zašto je taj model danas ključan za digitalnu transformaciju biznisa?

- Kada govorimo o 5G mreži, ključna reč za poslovne korisnike su - mogućnosti. Mogućnost da rade brže, pametnije i pouzdanije, bez obzira na to gde se nalaze. A1 Ultra 5G donosi vrednost poslovanju već danas, posebno u industrijama koje zavise od brze razmene podataka. Industrija događaja, mediji i broadcasting dobijaju stabilne i kvalitetne prenose uživo, bržu distribuciju sadržaja i efikasniji streaming. Transport i logistika unapređuju praćenje vozila i optimizaciju ruta, uz bolju povezanost zaposlenih na terenu, dok proizvodnja dobija automatizaciju procesa i brži prenos podataka sa mašina i senzora. Poseban potencijal vidimo u hotelijerstvu i turizmu, gde digitalno iskustvo gostiju postaje presudno - od brzog i stabilnog Wi-Fi-a, preko pametnih soba i digitalnog check-ina, do bezbednog povezivanja svih sistema upravljanja objektom. Naša vizija je da A1 bude one-stop shop za digitalnu transformaciju - pouzdan partner koji ne nudi samo skalabilne ICT usluge već i razumevanje, smernice i dugoročnu vrednost, osmišljenu da korak po korak podrži rast biznisa.

Srbija uvodi 5G kasnije u odnosu na deo Evrope. Može li to biti prednost?

- Može. Srbija ima priliku da preskoči određene faze, primeni proverene modele i usmeri investicije tamo gde donose najveću vrednost. Kao deo A1 grupe i América Móvil, oslanjamo se na iskustva sa tržišta gde je 5G već uveden u realnim uslovima, često uz direktno učešće stručnjaka A1 Srbija. To nam omogućava da mrežu gradimo pametnije, efikasnije i sa jasnim fokusom na kvalitet i dugoročni efekat, a ne samo na brzinu uvođenja. Već sada, zajedno sa lokalnim partnerima, startapima i tehnološkim zajednicama, razvijamo nova rešenja - od pilot-projekata u poslovnim zonama do IoT platformi i naprednih ICT servisa. 5G otvara potpuno nove poslovne modele, poput B2B2C i upravljanih usluga, gde kompanije mogu svojim korisnicima nuditi bogatije digitalne usluge, dok mi brinemo o konekciji, bezbednosti i podršci.

Kroz A1 Digital, cloud i sajber-bezbednosna rešenja sve više sarađujete sa kompanijama i startapima. Kako vidite ulogu A1 u razvoju domaćeg digitalnog ekosistema?

- Uloga A1 je da aktivno podrži rast domaćeg digitalnog ekosistema, spajajući povezivanje sa naprednim digitalnim znanjem. Kroz A1 Digital, našu specijalizovanu poslovnu jedinicu za cloud, sajber bezbednost i ICT rešenja, kao i kroz inicijative poput A1 Programa partnerstva i platforme Naša mreža, blisko sarađujemo sa kompanijama i startapima kako bismo im pomogli da rastu bezbedno i održivo. Nudimo infrastrukturu, ekspertizu i fleksibilnost na jednom mestu, kako bi se biznisi fokusirali na inovacije, a ne na upravljanje kompleksnošću. Kada lokalne kompanije jačaju, jača i ceo digitalni ekosistem.

Često ističete korisničko iskustvo i poverenje. Koliko je to važno na današnjem telekom tržištu?

- Poverenje je danas jedan od ključnih faktora konkurentnosti. Korisnici žele jednostavnost, transparentnost i predvidivost - jedan kontakt, jednu pretplatu i stabilne cene. U A1 Srbija ne menjamo cene tokom trajanja ugovorne obaveze, jer se poverenje gradi doslednošću, a ne obećanjima. Tehnologija se brzo menja, ali se odnosi sa korisnicima grade dugoročno. Tehnološki razvoj sve više je povezan sa ESG principima i društvenom odgovornošću.

Kako A1 balansira inovacije sa održivošću i digitalnom edukacijom?

- Za nas odgovornost počinje od ljudi. U svetu u kojem je tehnologija duboko prisutna u svakodnevnom životu, digitalna bezbednost, poverenje i edukacija jednako su važni kao i inovacije. Kroz platformu #BoljiOnline, koju je posetilo više od 500.000 ljudi, aktivno promovišemo bezbedno i odgovorno korišćenje tehnologije, posebno među mladima i porodicama. Istovremeno, gradimo ovu digitalnu budućnost na održiv način. Instalirali smo više od 6.470 solarnih panela na baznim stanicama i 152 panela u data centru u Kragujevcu. Naša strategija je da unapređujemo život ljudi kroz jednostavne, bezbedne i pouzdane konekcije, uz kontinuirana ulaganja i dugoročnu posvećenost.