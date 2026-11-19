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Neznatna promena: Evo koliko danas vredi dinar u odnosu na evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6326 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,12 odsto i iznosi 107,1628 dinar za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,6 odsto, a od početka godine za 6,8 odsto.
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