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Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana

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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6326 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,12 odsto i iznosi 107,1628 dinar za dolar.