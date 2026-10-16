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Nemačka planira da od 2027. godine poveća porez na tečnosti za elektronske cigarete sa sadašnjih 32 na 38 centi po mililitru, a do 2030. godine trebalo bi da dostigne 44 centa, prema predlogu zakona koji su podržale poslaničke grupe demohrišćanske unije CDU/CSU i Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).

Finansijski odbor Bundestaga već je podržao predlog, a glasanje u parlamentu zakazano je za večeras, pri čemu se očekuje da bude usvojen, prenosi Špigel.

Prema procenama udruženja proizvođača i trgovaca proizvodima za elektronske cigarete, dodatno poresko opterećenje moglo bi da poveća cenu bočice tečnosti od 10 mililitara za 1,43 evra do 2030. godine u odnosu na sadašnji nivo.

Udruženje procenjuje da bi takva bočica, koja trenutno često košta oko 12 evra, do tada mogla da dostigne cenu od približno 15 evra, uzimajući u obzir i rast troškova energije, zarada, transporta i logistike.

Nemačka lekarska komora podržala je povećanje poreza, ocenjujući da više cene mogu da doprinesu zaštiti zdravlja i smanjenju pušenja, naročito među mladima.

U Nemačkoj elektronske cigarete koristi oko 1,7 miliona ljudi, prema istraživanju Univerziteta Hajnrih Hajne u Diseldorfu.

Povećanje poreza deo je šireg plana postepenog poskupljenja duvanskih proizvoda tokom četiri godine.

Prema procenama iz izveštaja, prosečna cena paklice klasičnih cigareta u Nemačkoj mogla bi 2030. da dostigne 11,78 evra, odnosno oko četiri evra više nego sada.