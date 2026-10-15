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Kompanija "Böttcher Fahrräder GmbH", osnovana pre 175 godina, a bicikle proizvodi već 119 godina, bankrotirala je i suočava se sa totalnom propašću.

Ova firma sa sedištem u Veselnu kod Hajdea, u Nemačkoj, podnela je zahtev za pokretanje stečajnog postupka.

Izvršni direktor Hauke Niman izjavio je za "Bild" da se poslovanje još neko vreme nastavlja.

- Postojeće porudžbine se obrađuju, a prihvatamo i nove. Naši zaposleni daju sve od sebe kako bi osigurali opstanak kompanije.

Šta kaže stečajni upravnik?

Okružni sud u Meldorfu (pokrajina Šlezvig-Holštajn) imenovao je 7. oktobra Vanju Aleksandra Kovačeva, iz advokatske kancelarije za privredno pravo "CMS", za privremenog stečajnog upravnika.

- Trenutno vodimo intenzivne pregovore sa uključenim regionalnim bankama. Prioritet je sada postaviti temelje za nastavak poslovanja i sačuvati radna mesta u kompaniji "Böttcher". Očekujemo da će banke podržati ovu inicijativu, u interesu celog regiona - rekao je on.

Zarade 94 zaposlena pokrivene su sredstvima iz takozvane "naknade u slučaju stečaja" ("Insolvenzgeld"). U toku je potraga za investitorima.

Prema rečima stečajnog upravnika, ostvaren je kontakt sa oko 200 potencijalnih investitora, uključujući kako strateške igrače u industriji, tako i finansijske investitore.

I drugi zainteresovani subjekti takođe mogu da se jave.

Vanja Aleksandar Kovačev je izjavio: "Cilj nam je da u narednim nedeljama uđemo u pregovore sa najperspektivnijim kandidatima i da do Božića pronađemo rešenje za restrukturiranje."

Razlozi za stečaj

Prema podacima kompanije, ostvaren je promet od približno 18,1 milion evra. Ali kako je došlo do ovog stečaja? Nakon velikog procvata tokom pandemije kovida 19, kompanija je zabeležila ogroman pad prodaje usled zasićenja tržišta. Kako je potražnja naglo opala, i drugi proizvođači bicikala našli su se u finansijskim teškoćama.

Neki su se suočili sa nestašicom komponenti, problemima u lancima snabdevanja i nedostatkom novih porudžbina.

Industrija bicikala u krizi

U avgustu je čak i jedan industrijski gigant, holandska "Accell Group", počeo da posrće.

Nakon što je kompanija postala nesposobna za izmirivanje obaveza, oko 60 zainteresovanih strana izrazilo je želju da preuzme poznate brendove bicikala, kao što su "Haibike", "Ghost", "Winora", "Koga", "Lapierre", "Babboe" i "Raleigh".

Situacija se pogoršava i za austrijsku kompaniju "2Rad Produktions GmbH"; u septembru je ona bila prinuđena da podnese zahtev za pokretanje postupka restrukturiranja, bez mogućnosti samostalnog upravljanja tokom tog procesa.