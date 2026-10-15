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Posle uspešnog testiranja platforme za kupovinu i prodaju polovnog nameštaja, ova kompanija je odlučila da uslugu proširi na još tri evropska tržišta - Veliku Britaniju, Irsku i Nemačku.

Švedski gigant IKEA širi poslovanje na tržištu polovnog nameštaja, a uskoro će kupci moći da svoje korišćene proizvode prodaju direktno ovoj kompaniji. Posle uspešnog testiranja platforme za kupovinu i prodaju polovnog nameštaja, IKEA je odlučila da uslugu proširi na još tri evropska tržišta - Veliku Britaniju, Irsku i Nemačku. Time će ovaj vid trgovine biti dostupan u ukupno devet zemalja.

Kako prenosi portal "Ecommerce News”, platforma je prvobitno pokrenuta 2024. godine u Španiji i Norveškoj, a zatim je proširena na Portugaliju, Poljsku, Švedsku i Belgiju. Do kraja avgusta ove godine zabeležila je čak 15 miliona poseta, dok je na njoj objavljeno 95.700 oglasa za prodaju korišćenog nameštaja. Najveća novina je, međutim, da se kupcima ponudi mogućnost direktne prodaje polovnog nameštaja ovoj kompaniji. Pilot-projekat trebalo bi da počne do kraja decembra u Španiji i Portugaliji. Kupci će prilikom oglašavanja proizvoda koji ispunjava uslove moći da dobiju i ponudu kompanije za otkup. Ukoliko je prihvate, nameštaj će odneti u prodavnicu i tamo završiti prodaju.

kabasti otpad - odnošenje kamionom Foto: Baloncici/Shutterstock

Na ovaj način IKEA nastoji da produži upotrebni vek svojih proizvoda i privuče potrošače koji traže povoljnije načine opremanja doma. Istovremeno, kompanija ulazi i na tržište preprodaje sopstvenih proizvoda, koje je do sada uglavnom bilo prepušteno platformama za male oglase i direktnoj trgovini između građana. Interesovanje kupaca za ovakvu vrstu trgovine, sudeći prema dosadašnjim rezultatima, prilično je veliko. U Španiji i Norveškoj, gde je platforma najpre testirana, IKEA je prepoznala potencijal tržišta polovnog nameštaja, a usluga je potom proširena i na druge evropske zemlje.

Do kraja avgusta ove godine zabeleženo je 15 miliona poseta i gotovo 96.000 oglasa, što, prema oceni kompanije, potvrđuje interesovanje potrošača. Kupcima je posebno privlačna mogućnost da do nameštaja dođu po nižim cenama, dok prodavci mogu da dobiju novac ili IKEA poklon-karticu uz dodatnih 15 odsto vrednosti. Ipak, ovi rezultati ne pokazuju koliko je kupoprodaja zaista realizovano, niti koliki je stepen zadovoljstva korisnika. Zanimljivo je i da je čak četvrtina korisnika platforme prvi put pristupila programu lojalnosti IKEA ili ponovo aktivirala članstvo.

Koliko je tržište polovnog nameštaja postalo važno za velike trgovce pokazuju i podaci kompanije IKEA, koja je tokom prošle finansijske godine otkupila gotovo 686.500 korišćenih proizvoda radi ponovne prodaje, što je oko 39 odsto više nego godinu ranije. Istovremeno, na njenoj internet platformi za trgovinu polovnom robom do kraja avgusta ove godine objavljeno je 95.700 oglasa.

Polovni IKEA proizvodi na ovoj platformi nude se u proseku po cenama koje su 60 odsto niže od cena istih novih proizvoda. Kompanija procenjuje i da njeni proizvodi čine oko devet odsto evropskog tržišta polovne robe za opremanje doma. Ovi podaci pokazuju koliki potencijal veliki trgovci vide u ponovnoj prodaji nameštaja, ali i da kupci sve češće dobijaju mogućnost da kvalitetne proizvode nabave po znatno povoljnijim cenama. Zasad nije najavljeno da li će ova usluga biti dostupna i kupcima u Srbiji.