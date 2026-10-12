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Opremanje novog stana površine od 45 do 50 kvadratnih metara zahteva pažljivo planiranje i jasno određivanje prioriteta. Nakon preuzimanja ključeva praznog stana u novogradnji, vlasnici se suočavaju sa troškovima koji lako mogu da izmaknu kontroli ako se unapred ne odredi jasan budžet. Dobra vest je da u novogradnji nema potrebe za dodatnim građevinskim radovima, prepravkama instalacija ili rušenjem zidova. Prostor je spreman za unošenje nameštaja, što u startu donosi određenu uštedu vremena i novca koji bi se inače potrošili na sanaciju.

Kupiti gotovo ili raditi po meri?

Zbog rasta cena materijala i majstorskih usluga, stručnjaci savetuju da se troškovi računaju po prostorijama, umesto da se unapred određuje jedinstven iznos za opremanje celog stana. Najveći deo budžeta tradicionalno odlazi na kuhinju, kvalitetne podne obloge, ugradne ormare i krevet sa dušekom za spavaću sobu. Neizostavan deo opremanja su i kućni aparati, čije cene u velikoj meri zavise od energetskog razreda i proizvođača.

Prilikom donošenja odluka, najveću razliku u konačnim troškovima pravi izbor između gotovog nameštaja iz salona i izrade nameštaja po meri. Gotovi komadi omogućavaju značajne uštede i brzo opremanje prostora, dok nameštaj po meri pruža mogućnost da se iskoristi svaki centimetar, što je posebno korisno u stanovima površine do 50 kvadrata. Iako kuhinje i ormari izrađeni od kvalitetnijih materijala mogu vizuelno da unaprede prostor i doprinesu ujednačenom izgledu enterijera, oni značajno povećavaju ukupne troškove.

Važan korak pre same kupovine jeste razdvajanje onoga što je neophodno za useljenje od stvari koje mogu da sačekaju. Najpre treba uložiti u osnovnu kuhinju, kućne aparate i kvalitetan dušek, dok dekorativni detalji, dodatne police i rasveta mogu da se kupuju postepeno.

Cena opremanja spavaće sobe i dnevnog boravka čini značajan deo ukupnih troškova zbog velikih komada nameštaja. Garniture za dnevni boravak srednjeg cenovnog ranga koštaju od 110 evra pa do više od 3.000 evra, dok se gotovi kompleti sa komodama i vitrinama mogu pronaći po cenama od 400 do 600 evra. U spavaćoj sobi, osnovni komplet koji uključuje prostrani ormar, krevet bez podnice i noćne ormariće može da se kupi za nešto više od 1.000 evra. Izborom jednostavnijih modela i korišćenjem akcijskih ponuda, troškovi opremanja ove dve prostorije mogu da se zadrže u razumnim granicama.

Kuhinja je srce svakog doma, ali i stavka koja zahteva najviše novca, naročito ako se izrađuje po meri. Izrada kuhinje dužine oko dva i po metra u proseku košta oko 3.200 evra, dok veće kuhinje, dužine četiri metra, mogu da koštaju od 4.000 pa sve do 12.000 evra, u zavisnosti od materijala za frontove i kvaliteta okova.

I kućni aparati koštaju

Na ovu cenu treba dodati i kućne aparate neophodne za funkcionisanje kuhinje. Osnovni ugradni uređaji, poput rerne i indukcione ploče za kuvanje, koštaju nešto više od 200 evra po komadu. Cene samostojećih frižidera počinju od 230 evra, dok za mašinu za pranje sudova treba izdvojiti oko 400 evra.

Pre postavljanja nameštaja potrebno je urediti podove, a cena zavisi od površine i izabranog materijala. Vinilni podovi poslednjih godina veoma su popularni jer su izdržljivi, otporni na vlagu i prijatni za hodanje. Postavljanje PVC podnih obloga košta između 7,50 i 11 evra po kvadratnom metru.

Za one koji više vole prirodno drvo, klasični parketi zahtevniji su za postavljanje. Rad majstora, koji uključuje brušenje i lakiranje, košta oko 25 evra po kvadratnom metru, dok se cena samog parketa kreće od 40 do 70 evra po kvadratnom metru.

Kako bi se troškovi držali pod kontrolom, stručnjaci savetuju praćenje sezonskih sniženja, koja na gotovom nameštaju mogu da donesu uštede i do 30 odsto. Nije neophodno svaki komad nameštaja platiti po najvišoj ceni. Više novca ima smisla izdvojiti za predmete koji se svakodnevno koriste, poput kreveta i radnih površina, dok pomoćni stočići i cipelarnici mogu da se kupe iz povoljnijih kolekcija.