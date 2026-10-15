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Državljanin Saudijske Arabije koji je radio za OpenAI pojavio se ove nedelje pred sudom zbog sumnje da je postavio tajni uređaj za snimanje iza televizora u jednoj od sala za sastanke ovog tehnološkog giganta.

Abdulrahman Alfozan, 35-godišnji inženjer, uhapšen je od strane FBI-ja i optužen za korišćenje ili pokušaj korišćenja uređaja „za presretanje usmenih komunikacija”.

Za sada nije jasno šta je planirao da uradi sa snimcima.

Ali, evo šta do sada znamo.

Pomoć četbota

Inženjer je tražio od veštačke inteligencije (AI) da mu pomogne da prisluškuje razgovore o AI-ju, navodi se u zvaničnoj tužbi (dokumentu podnetom sudu).

Između 17. avgusta i 16. septembra, Alfozan je navodno postavio nekoliko pitanja AI asistentu za produktivnost u vezi sa salama za sastanke i njihovom dostupnošću.

Neka od pitanja koja su detaljno navedena u tužbi uključuju: „šta je sa spoljnim partnerima, gde se oni obično sastaju sa kompanijom OpenAI” i „možeš li da izlistaš današnje sastanke u ovoj sali”.

U tužbi se takođe tvrdi da je u septembru Alfozan koristio četbot povezan sa nalogom njegove supruge kako bi pitao kako da napravi i instalira uređaj za snimanje, kao i kako da mu pristupi na daljinu.

Alfozan je radio u firmi oko godinu dana pre nego što je navodno pokušao da postavi uređaj za snimanje.

Sala u kojoj je uređaj pronađen redovno se koristila za sastanke na kojima se raspravljalo o „strogo poverljivim tehničkim, komercijalnim i strateškim informacijama”, kao i o „angažmanima sa vladom i komercijalnim odnosima” kompanije OpenAI, navodi se u tužbi.

Alfozan nije imao ovlašćenje da pristupi niti da prisustvuje sastancima u toj sali, stoji u tužbi.

Međutim, snimci sa sigurnosnih kamera zabeležili su ga u blizini konferencijske sale u osam odvojenih navrata tokom septembra.

Skriveno u običnom toalet papiru

Osoblje kompanije OpenAI je 30. septembra otkrilo „tajni uređaj za audio snimanje” iza televizora — koji je bio umotan u toalet papir.

U konferencijskoj sali je nakon toga postavljena kamera i 5. oktobra, Alfozan je snimljen kako ulazi u salu i gleda iza televizora gde je uređaj bio ubačen.

U tužbi se takođe navodi da je istog dana navodno ostavio torbu bez nadzora u drugoj prostoriji.

Kada je obezbeđenje otvorilo torbu, otkriveno je da se u njoj nalazi „još jedan uređaj za snimanje” sličan onom koji je pronađen, kao i Alfozanov novčanik i lična karta.

U objavi na mreži X, OpenAI je napisao da je koristio sopstvene AI modele kako bi „razumeo uređaj i odakle je došao”.

Takođe su naveli: „U ovom trenutku nemamo naznaka da je ova osoba neprimereno pristupala ili neovlašćeno preuzimala težine modela, izvorni kod ili podatke kupaca.”

Ko je Abdulrahman Alfozan?

Alfozan je bio zaposlen kao inženjer u kompaniji OpenAI od jula 2025. godine. U tužbi se navodi da se školovao u SAD i da ima status stalnog stanovnika od 2020. godine.

Uhapsio ga je FBI 9. oktobra, a njegov ugovor sa kompanijom OpenAI je raskinut.

Alfozanov advokat Vilijam Pernik izjavio je za BBC: „Kao i bezbroj Amerikanaca, gospodin Alfozan je došao u ovu zemlju pre više godina kao mlada osoba sa snom.

„Ove optužbe su u potpunoj suprotnosti sa njegovim karakterom, i mi ćemo neumorno istražiti sve dokaze koje je vlada iznela u ovom slučaju kako bismo razumeli šta se zapravo dogodilo, ko je odgovoran i koji su mogući razlozi za to.”

Pernik je dodao: „U međuvremenu, s poštovanjem molimo sve da se uzdrže od donošenja sudova dok sve činjenice ne postanu poznate. Kao i svaki čovek, gospodin Alfozan se smatra nevinim, a ono što je izneto u javnost je optužba, a ne presuda o krivici.”

U utorak se Alfozan prvi put pojavio pred saveznim sudom u Kaliforniji. Ročište o pritvoru zakazano je za 19. oktobar kako bi se utvrdilo da li će ostati u pritvoru dok se postupak nastavlja.

Istraga FBI-ja je u toku.

Ukoliko bude osuđen, Alfozan se suočava sa maksimalnom kaznom od pet godina zatvora i novčanom kaznom od 250.000 dolara.