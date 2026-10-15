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Promet u industriji ukupno u Srbiji u avgustu ove godine, veći je za 14,8 odsto u odnosu na avgust 2025, a u odnosu na prosek prošle godine veći je za 8,5 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Posmatrano po sektorima, u avgustu 2026. u odnosu na isti mesec prošle godine, u sektoru "rudarstvo" zabeležen je rast prometa u industriji od 46,2 odsto, dok je u sektoru "prerađivačka industrija" rast bio 13 odsto.

Statistički podaci pokazuju i da posmatrano po tržištima, u avgustu ove godine u odnosu na isti mesec 2025. promet u industriji na domaćem tržištu beleži rast od 12,3 odsto, a na inostranom tržištu rast od 17,6 odsto.