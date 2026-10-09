Slušaj vest

Hajdelberg je jedan od onih nemačkih gradova koji ne zahtevaju višednevni boravak da bi ostavili snažan utisak.

Univerzitetski grad u pokrajini Baden-Virtemberg, smešten u dolini reke Nekar, poznat je po starom jezgru, zamku i atmosferi koja mu je još u 19. veku donela nadimak "grad romantizma".

Obilazak najčešće počinje kod Starog mosta, odakle se ulazi u Altštat, istorijsko središte Hajdelberga.

Glavna ulica vodi kroz pešačku zonu sa restoranima, prodavnicama i važnim gradskim građevinama, među kojima se posebno izdvajaju crkva Svetog Duha i zgrada Univerziteta Rupreht-Karl.

Univerzitet, osnovan 1386. godine, najstariji je univerzitet u Nemačkoj i jedan od simbola grada.

Njegovo prisustvo i danas snažno određuje karakter Hajdelberga, koji je poznat kao grad studenata, nauke i istraživanja. Zbog toga je grad "mlad" duhom, pun pozitivne energije koja se oseća na svakom koraku.

Iznad starog grada nalazi se Hajdelberški zamak, najprepoznatljiviji simbol grada. Njegove ruševine, nastajale i menjane kroz više vekova, danas predstavljaju jednu od glavnih turističkih atrakcija. U kompleksu se nalazi i čuveno Hajdelberško bure, ogromno vinsko bure iz 18. veka.

Za pogled na grad i Nekar posebno je zanimljiva Filozofska staza, pešačka ruta na suprotnoj strani reke. Upravo sa njenih padina pružaju se neke od najlepših panorama Hajdelberga, sa starim gradom, mostom i zamkom u istom kadru.

Zbog koncentracije znamenitosti na relativno malom prostoru, Hajdelberg je pogodan za jednodnevni obilazak. Grad može da se upozna peške, bez potrebe za složenom organizacijom, što ga čini zanimljivom opcijom za city break ili izlet tokom boravka u većim gradovima ovog dela Nemačke.

Njegova posebnost nije u velikom broju atrakcija, već u spoju univerzitetske tradicije, istorije, arhitekture i pejzaža. Hajdelberg je dovoljno mali da se može upoznati za jedan dan, ali dovoljno karakterističan da se iz njega ne ode ravnodušno.