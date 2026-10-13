Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović uručila je danas u Kraljevu 100 ugovora za subvencije za povećanje energetske efikasnosti građanima koji su dobili sredstva na javnom pozivu.

Ministarka je, nakon dodele ugovora, rekla da su u povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i javnim objektima u Kraljevu, država i lokalna samouprava u proteklih nekoliko godina izdvojili skoro 226 miliona dinara i naglasila da je Kraljevo redovan učesnik javnih poziva koje raspisuje ministarstvo.

- Danas smo uručili ugovore za prvih 100 građana za subvencije za povećanje energetske efikasnosti, od ukupno 217 koliko je dobilo sredstva na poslednjem javnom pozivu. Ukupno je u Kraljevu do sada više od 570 građana dobilo podršku države i svoje lokalne samouprave da smanji potrošnju energije, smanji račune i poveća komfor u svojim domaćinstvima - rekla je Đedović Handanović.

Ona je napomenula da 89 građana koji su dobili sredstva na poslednjem javnom pozivu u Kraljevu pripada kategoriji socijalno ugroženih, čak oko 40 odsto, i da za njih subvencije idu do 90 odsto vrednosti radova.

- Ostali građani dobijaju bespovratno 50 do 65 odsto novca potrebnog da zamene vrata i prozore, poprave krov ili izolaciju, ugrade novi kotao ili postave solarni panel. Ukupno je u Srbiji dosad oko 50.000 domaćinstava energetski sanirano uz pomoć subvencija, a očekujemo da će se do kraja iduće godine taj broj povećati na 70.000 - rekla je ministarka.

Dodala je da su kroz javne pozive za javne objekte u Kraljevu u proteklih nekoliko godina uspešno rekonstruisane tri škole, kao i da je podržan projekat zamene kotla u JKP "Čistoća".