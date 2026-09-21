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Avio-kompanije će ove godine dodatno smanjiti broj letova zbog visokih cena goriva, a na najvećem udaru mogli bi da se nađu jeftiniji polasci koje najčešće biraju putnici sa ograničenim budžetom.

Rukovodioci kompanija United Airlines, American Airlines i Southwest Airlines izjavili su u sredu na konferenciji investitora da očekuju da će tokom poslednjih meseci godine iz reda letenja izbaciti jeftinije i manje profitabilne letove.

- Ako cena goriva duže ostane visoka, mislim da je prirodna reakcija da se deo tih kapaciteta smanji - rekao je finansijski direktor kompanije Southwest Airlines Tom Doksi.

Avio-kompanije su već smanjile broj letova u letnjem redu letenja i povećale naknade za prtljag kako bi odgovorile na rast troškova goriva.

Finansijski direktor United Airlinesa Majkl Leskinen izjavio je da kompanije zasad ne primećuju slabljenje potražnje, uprkos skupljim kartama i dodatnim naknadama.

Cene avionskih karata u junu, julu i avgustu bile su za približno 25 odsto više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Indeksa potrošačkih cena, jednog od ključnih pokazatelja inflacije američke vlade.

Najjeftiniji letovi prvi na udaru

Kompanije United, American i Southwest nisu precizirale koje će tačno letove ukinuti tokom poslednjih meseci godine. Stručnjaci, međutim, smatraju da su najugroženiji jeftiniji i manje popularni polasci.

- Postoje linije koje su se već nalazile pri dnu po profitabilnosti, a kada cena goriva ovako naglo poraste, one postaju neisplative - objasnio je Leskinen.

- Najčešće je reč o letovima koje biraju putnici u potrazi za najjeftinijim kartama, a ne poslovni putnici - rekao je Zak Grif, autor biltena o avio-industriji "From the Tray Table".

Frankfurtski aerodrom Foto: Michael Probst/AP

To obuhvata manje tražene polaske u nepopularnim terminima, poput letova utorkom ili subotom, ali i veoma kasnih noćnih i ranih jutarnjih polazaka.

Dodatni pritisak na cene avionskih karata izazvao je nestanak niskobudžetne kompanije Spirit Airlines, koja je u maju obustavila poslovanje nakon prvog velikog skoka cena goriva.

Druge niskobudžetne avio-kompanije, poput Frontiera, u međuvremenu pokušavaju da se preusmere na skuplje i premijum usluge.

To znači da putnici koji traže najjeftinije karte sada imaju znatno manje mogućnosti, upozorio je Grif.

- Ovo je veoma teško okruženje za putnike sa nižim primanjima koji pokušavaju da pronađu povoljne avionske karte - rekao je on za CNN.

- Jeftine karte nestaju, a istovremeno rastu i ostale cene - dodao je Grif.

Milijarde dolara više za gorivo

Avio-kompanije su ove godine potrošile milijarde dolara više na gorivo zbog produžavanja rata u koji je uključen Iran.

Četiri najveće američke avio-kompanije - United, Delta, American i Southwest - od aprila do juna zajedno su platile skoro 80 odsto više za gorivo nego tokom istog perioda prošle godine.

Prosečna cena galona avionskog goriva u četvrtak je porasla na 4,56 dolara, pokazuju podaci kompanije Argus Research.

To je najviša cena od početka maja, iako je i dalje niža od maksimuma zabeleženog u aprilu.

Cene avionskih karata, međutim, ne zavise isključivo od troškova goriva.

- Cene avionskih karata određuju ponuda i potražnja - rekao je izvršni direktor kompanije Delta Ed Bastijan u julu, odgovarajući na pitanje CNBC-a zbog čega kompanija nije snizila cene kada je avionsko gorivo pojeftinilo u odnosu na prethodni rekord.

- Potražnja je zaista veoma snažna- poručio je Bastijan.

Inače, Evropi preti deficit avionskog goriva u četvrtom kvartalu 2026. godine, zbog čega je primorana da se okrene udaljenim dobavljačima poput Južne Koreje, pokazuje danas objavljena analiza zasnovana na podacima o pomorskom transportu. Zalihe avionskog goriva u glavnom evropskom centru za preradu i skladištenje Amsterdam-Roterdam-Antverpen pale su istovremeno u nedelji zaključno sa 10. septembrom na najniži nivo u poslednjih sedam godina, što dodatno pogoršava situaciju na tržištu.