Objavljene su nove cene goriva po kojima će se prodavati benzin i dizel na pumpama do 30. oktobra 2026. godine.
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Objavljene cene naftnih derivata na pumpama u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih sedam dana
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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.
Cene naftnih derivata važiće do petka, 30. oktobra 2026.
Energetska sigurnost Srbije, sudbina Naftne industrije Srbije i planovi za očuvanje stabilnog snabdevanja energentima pitanja su od kojih zavise privreda, građani, ali i budućnost naše zemlje.
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