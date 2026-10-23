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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 30. oktobra 2026.

Energetska sigurnost Srbije, sudbina Naftne industrije Srbije i planovi za očuvanje stabilnog snabdevanja energentima pitanja su od kojih zavise privreda, građani, ali i budućnost naše zemlje.

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