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Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte do 31. decembra i do tada najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost (PDV) za evro dizel i evro premijum BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za evro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara.

Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte objavljena je u Službenom glasniku i danas stupa na snagu.

U Uredbi o ograničenju visine cena derivata nafte predviđeno je da na najvišu maloprodajnu cenu evro dizela i evro premijum BMB 95 nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani uredbom ili drugim posebnim propisima.

Uredbom je predviđeno i da su kvalitet i označavanje derivata nafte uređeni Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla.

Prosečne veleprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 na teritoriji Srbije obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine koje potom utvrđuje najviše maloprodajne cene ovih derivata i objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva najkasnije do 15 časova.

Za nepoštovanje Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte predviđene su i novčane kazne i one su od 5.000 do dva miliona dinara, a može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom ove Uredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.