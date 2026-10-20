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Srpski deo gasovoda koštaće 153 mil EUR, a planirani godišnji kapacitet je 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.

Đedović Handanović je najavila i da će do kraja oktobra biti dobijene cevi za 15 kilometara gasne interkonekcije.

- Naš cilj je bio da već u prvom kvartalu 2028. imamo završenu gasnu interkonekciju, međutim da bi to ostvarili neophodno je da se završe svi procesi, pre svega, koji se tiču eksproprijacije - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, makedonska strana je najavila da će biti neophodno da do sredine ili do kraja 2028. završe interkonekciju sa svoje strane.

Foto: Nenad Kostic/MRE SRBIJE

- Takođe, interkonekcija između Grčke i Severne Makedonije treba da bude puštena u rad veoma brzo tokom 2027, znači obezbeđenje dodatnog pravca snabdevanja gasom. Pre svega, Grčka je ulaz južne Evrope, da preko Balkana može da snabdeva veće količine gasom, pre svega centralnu Evropu i zbog toga je bilo važno da se i Srbija i Severna Makedonija priključe vertikalnom gasnom koridoru - dodala je.

Istakla je da Srbija dobro stoji kada su u pitanju rezerve gasa i da trenutno ima 707 miliona metara kubnih, te da se ti kapaciteti povećavaju.

- Bugarska i Grčka su članice EU i mogu da pomognu sa te strane i Srbiji i Severnoj Makedoniji kada je u pitanju dijalog i teme od interesa za energetski sektor - kazala je Đedović Handanović .

Sporazum o realizaciji interkonekcijskog gasovoda Severna Makedonija – Srbija potpisan je 27. avgusta ove godine, a planirana trasa kroz Srbiju je Orljane-Leskovac-Vranje-državna granica.