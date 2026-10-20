Uskoro kreće postavljanje cevi za gasnu interkonekciju Srbije sa Severnom Makedonijom: Stigle prve cevi za srpski deo gasovoda
- Stigle su prve cevi za srpski deo gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom, a radovi na trasi kod Vranjske Banje trebalo bi uskoro da počnu.
- Srpski deo gasovoda koštaće 153 miliona evra, a planirani godišnji kapacitet je 1,5 milijardi kubnih metara gasa.
Za deonicu gasne interkonekcije Srbija-Severna Makedonija isporučene su prve cevi za teritoriju Srbije. Radovi na ovoj interkonekciji, odnosno na polaganju ovih cevi na trasi od pet kilometara u okolini Vranjske Banje, od ukupno 145 km, kreću ubrzo, najavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.
Srpski deo gasovoda koštaće 153 mil EUR, a planirani godišnji kapacitet je 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.
Đedović Handanović je najavila i da će do kraja oktobra biti dobijene cevi za 15 kilometara gasne interkonekcije.
- Naš cilj je bio da već u prvom kvartalu 2028. imamo završenu gasnu interkonekciju, međutim da bi to ostvarili neophodno je da se završe svi procesi, pre svega, koji se tiču eksproprijacije - rekla je ministarka.
Prema njenim rečima, makedonska strana je najavila da će biti neophodno da do sredine ili do kraja 2028. završe interkonekciju sa svoje strane.
- Takođe, interkonekcija između Grčke i Severne Makedonije treba da bude puštena u rad veoma brzo tokom 2027, znači obezbeđenje dodatnog pravca snabdevanja gasom. Pre svega, Grčka je ulaz južne Evrope, da preko Balkana može da snabdeva veće količine gasom, pre svega centralnu Evropu i zbog toga je bilo važno da se i Srbija i Severna Makedonija priključe vertikalnom gasnom koridoru - dodala je.
Istakla je da Srbija dobro stoji kada su u pitanju rezerve gasa i da trenutno ima 707 miliona metara kubnih, te da se ti kapaciteti povećavaju.
- Bugarska i Grčka su članice EU i mogu da pomognu sa te strane i Srbiji i Severnoj Makedoniji kada je u pitanju dijalog i teme od interesa za energetski sektor - kazala je Đedović Handanović .
Sporazum o realizaciji interkonekcijskog gasovoda Severna Makedonija – Srbija potpisan je 27. avgusta ove godine, a planirana trasa kroz Srbiju je Orljane-Leskovac-Vranje-državna granica.
Biznis Kurir/eKapija