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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas u Bečeju da će penzioneri sa penzijama do 31.092 dinara ostvarivati automatski popust od 1.000 dinara na račune za električnu energiju od oktobra do marta, uz zadržavanje redovnog popusta od pet odsto za blagovremeno plaćanje računa.

- Iskoristila sam priliku i da ih informišem o programima subvencija za mere energetske efikasnosti koji su dostupni. Briga o najstarijima je pitanje solidarnosti, humanosti i odgovornosti - napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Istakla je da je obaveza da se obezbedi sigurnost i podršku onima koji su čitav radni vek ulagali u društvo.

Biznis Kurir/Tanjug

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