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"Ne bih isključio potencijalne razgovore sa Amerikancima" Vučić o sankcijama NIS-u: To se tiče samo Amerikanaca i Rusa, to nema veze sa nama
- Vučić je rekao da ne misli da je rešenje za sankcije NIS-u odustajanje od prodaje kompanije.
- Poručio je da ne isključuje razgovore sa Amerikancima, ako pregovori oko dizela i drugih stvari budu išli dobro.
- Dodao je i da ne isključuje mogućnost prodaje NIS-a Amerikancima, ali da to nije izvesno.
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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", tokom večerašnjeg gostovanja na RT Balkan govorio je o sankcijama NIS-u.
Kad su u pitanju sankcije NIS-u, ne misli da je rešenje da se odustane od prodaje NIS.
- Ne bih to isključio kao mogućnost. To se tiče samo Amerikanaca i Rusa, to nema veze sa nama. Mislim da su Rusi postigli dogovor sa MOL-om o važnim stvarima. Ne bih isključio potencijalne razgovore sa Amerikancima ukoliko im ovo sa dizelom i neke druge stvari budu išle dobro. Čak ne bih isključio ni to da prodaju NIS Amerikancima. Ne kažem da je to izvesno - rekao je Vučić.
Kurir.rs
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