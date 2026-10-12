- Ne bih to isključio kao mogućnost. To se tiče samo Amerikanaca i Rusa, to nema veze sa nama. Mislim da su Rusi postigli dogovor sa MOL-om o važnim stvarima. Ne bih isključio potencijalne razgovore sa Amerikancima ukoliko im ovo sa dizelom i neke druge stvari budu išle dobro. Čak ne bih isključio ni to da prodaju NIS Amerikancima. Ne kažem da je to izvesno - rekao je Vučić.