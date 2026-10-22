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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u pregovorima za preuzimanje NIS-a postignuto rešenje za jedan deo i da će se u narednim danima i nedeljama videti šta će sa tim biti.

Gostujući u emisiji Oko na RTS, na pitanje da li imamo rešenje za NIS, pošto je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio da je postignut sporazum, Vučić je rekao:

"Sačekaćemo to rešenje, postignut je, ali to je jedan mali deo. Čekaćemo naredne dane i naredne nedelje, sasvim sigurno, da vidimo kako će to da bude", rekao je Vučić.

On je prethodno rekao da je Srbija prošla kroz tešku krizu koja traje godinu i po dana oko Naftne industrije Srbije i da građani to nisu osetili.

"To bukvalno niko osetio nije. I veoma sam srećan zbog toga", rekao je Vučić.

On je istakao da zemlja može da jača samo ako ima snažnu ekonomiju i dodao da će ukoliko bude postao predsednik vlade raditi na privlačenju dodatnih investitora, izgradnji novih fabrika i truditi se da Srbija postane konkurentna sa najrazvijenijim zemljama i u digitalizaciji, data centrima, veštačkoj inteligenciji i robotizaciji.

Na pitanje ima li tu prostora za domaće investitore, Vučić je rekao da će se posebno raditi na podršci malim, srednjim i velikim preduzećima u Srbiji.

"Nama je bilo potrebno radno intenzivni projekti u vreme kada smo imali nezaposlenost od 25,9 odsto. Dakle, uvek su lagali narod kako ne pomažemo domaće investitore. Mi mnogo više pomažemo domaće investitore, i tek ćemo. Dakle, samo što domaći investitori nisu te snage poput CTP-a i Brose i Ling Longa da mogu da zaposle po 3.000, 4.000, 5.000 ljudi u svojim velikim fabrikama. Zato pomažemo preduzetnike, pomažemo male, srednje, pa čak, ako hoćete, i velike domaće proizvođače, ali njih nema mnogo", rekao je Vučić.

Naveo je da će se nastaviti sa subvencijama za privrednike, a da će naročito da se ulaže u stočarstvo.