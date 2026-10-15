Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi

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Čim zahladni, mnogi posegnu za daljinskim upravljačem, uključe grejanje i temperaturu odmah podignu na 25 ili 26 stepeni. Logika je jednostavna: što je brojka veća, prostorija će se brže zagrejati. Međutim, kod modernih inverter klima-uređaja stvari ne funkcionišu baš tako. Upravo zbog nekoliko naizgled bezazlenih navika, grejanje može biti skuplje nego što bi trebalo.

Kako piše portal Aircon Adviser, jedna od najvažnijih stvari za efikasno grejanje klimom je održavanje umerene temperature. Za većinu domaćinstava dobar početak je između 19 i 21 stepen Celzijusa, a prema potrebi temperatura se može prilagoditi za stepen ili dva. Nema potrebe odmah postavljati klimu na 28 stepeni. Ako je prostorija hladna, uređaj će ionako pojačati rad kako bi dostigao zadatu temperaturu. Više podešavanje ga neće čarobno naterati da brže zagreje prostor, ali može značiti da će nastaviti da greje znatno duže nego što je potrebno.

Razlika u temperaturi

Razlika između 20 i 24 stepena se možda na daljinskom upravljaču ne čini velikom, ali se tokom cele sezone grejanja može itekako osetiti na potrošnji. Što je veća razlika između unutrašnje i spoljašnje temperature, to više toplote prostor gubi kroz zidove, prozore i druge površine, a klima mora da nadoknađuje te gubitke.

Još jedna česta greška je neprestano uključivanje i isključivanje uređaja. Inverterske klime imaju mogućnost prilagođavanja snage pa, kada dostignu željenu temperaturu, mogu da nastave sa radom manjim intenzitetom. Zbog toga tokom boravka kod kuće često ima smisla održavati prijatnu temperaturu, umesto da se prostorija potpuno ohladi pa ponovo zagreva. To ipak ne znači da klima treba da radi ceo dan, čak i kada nikoga nema kod kuće. Ako izlazite nakratko ili tokom noći želite nešto hladniju prostoriju, možete smanjiti zadatu temperaturu za dva do tri stepena. Kod dužeg odsustva, recimo tokom celog radnog dana ili vikenda van grada, isključivanje može biti ekonomičnije, posebno u slabije izolovanim stanovima.

Mnogo toga zavisi i od same nekretnine. Dobro izolovan stan u novogradnji zadržavaće toplotu znatno duže od stare kuće sa dotrajalom stolarijom. Zato ne postoji jedno podešavanje koje će svim domaćinstvima doneti jednaku uštedu.

Obratite pažnju na ventilator i smer duvanja

Iako mnogi misle da će klima bolje grejati ako ventilator neprestano radi najvećom brzinom, stručnjaci savetuju korišćenje automatskog režima rada. Tako uređaj sam prilagođava protok vazduha – prvo intenzivnije zagreva prostor, a zatim postepeno smanjuje brzinu kada se temperatura stabilizuje. Ni stalno korišćenje najtišeg režima rada nije uvek najbolje rešenje, jer ako je protok vazduha preslab, toplota se neće dovoljno efikasno raspoređivati po prostoriji.

Važan je i smer duvanja, na šta mnogi zaboravljaju. Tokom leta često nameštamo krilca tako da hladan vazduh duva nagore ili vodoravno. Zimi bi ta podešavanja trebalo promeniti. Pošto se topao vazduh prirodno podiže, pri grejanju je korisno usmeriti ga prema donjem delu prostorije. Tako će se toplota bolje rasporediti tamo gde sedimo i boravimo, umesto da se bespotrebno zadržava pri plafonu.

Ne ostavljajte sva vrata otvorena

Treba paziti i na nameštaj. Veliki ormar, polica ili drugi predmet koji ometa strujanje vazduha može otežati ravnomerno zagrevanje prostorije. Stručnjaci upozoravaju i na naviku ostavljanja svih vrata otvorenim kako bi jedna klima zagrejala ceo stan. Iako se toplota tako može proširiti u susedne prostorije, uređaj tada mora da zagreva znatno veći prostor od onog za koji je predviđen i radiće pod znatno većim opterećenjem.

Ipak, nije dobro ni potpuno zanemariti prostorije koje se ne koriste. Ako su prehladne, posebno uz spoljne zidove, može se povećati rizik od kondenzacije i pojave buđi.

Čišćenje filtera je ključno

Jedna od najjednostavnijih stvari koje možete uraditi za bolji rad klime ne zahteva nikakvo ulaganje, već samo nekoliko minuta vremena - čišćenje filtera. Tokom rada na njima se skupljaju prašina i prljavština, a kada postanu previše prljavi, vazduh teže prolazi kroz uređaj. Posledica može biti slabije grejanje i veća potrošnja struje. Pri intenzivnom korišćenju za grejanje, pojedini proizvođači preporučuju čišćenje filtera na svake dve nedelje.

Spoljašnja jedinica i pametno programiranje

Ne treba zaboraviti ni spoljašnju jedinicu. Jesenje lišće, a kasnije sneg i led, mogu joj otežati rad. Zato je važno da oko nje postoji slobodan prostor za strujanje vazduha i nesmetano oticanje vode nastale tokom odmrzavanja (defrost). Povremene pauze kada klima prestane da duva topao vazduh radi odmrzavanja spoljašnje jedinice su sasvim normalne i ne znače da se uređaj pokvario. Vanjska jedinica se nikada ne sme potpuno zatvarati ili prekrivati radi "zaštite od hladnoće".

Iskoristite mogućnosti programiranja. Noviji uređaji imaju tajmere, eko režime rada i aplikacije. Ako se vraćate s posla u isto vreme, možete podesiti klimu da počne sa grejanjem neposredno pre vašeg dolaska, a sa „Turbo“ funkcijama ne treba preterivati, već ih koristiti samo za kratkotrajno, brzo zagrevanje.

Zaključak

Dobro podešena inverterska klima može pružiti mnogo toplote uz srazmerno malu potrošnju struje, jer ne proizvodi toplotu samo iz utrošene električne energije, već je prenosi iz spoljašnjeg vazduha u unutrašnjost.

Pre nego što sledeći put podignete temperaturu na 26 stepeni jer vam se čini da klima ne greje dovoljno, proverite nekoliko jednostavnih stvari: da li su filteri čisti, da li topao vazduh duva nadole, da li ventilator radi na opciji „automatski” i da li uređaj pokušava da zagreje prevelik prostor.