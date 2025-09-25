Akcije švedskog modnog lanca H&M skočile su danas za 10 odsto nakon objave povoljnih rezultata za treći fiskalni kvartal, čime je potvrđeno da strategija oporavka pod vođstvom izvršnog direktora Danijela Ervera daje prve rezultate.

H&M je prijavio rast operativnog profita od 40 odsto na godišnjem nivou, na 4,9 milijardi švedskih kruna (oko 444 miliona evra), što je znatno iznad očekivanja analitičara agencije LSEG koji su prognozirali 3,7 milijardi kruna.

Prihodi od prodaje za period od juna do avgusta 2025. iznosili su 57 milijardi kruna, dok je tržište očekivalo 56,8 milijardi, prenosi Si-En-Bi-Si.

Rezultati pokazuju da se H&M postepeno oporavlja nakon višegodišnjih izazova sa rastom troškova i pritiskom konkurencije, pre svega španskog Inditeksa, vlasnika Zare.

Inditeks je početkom meseca prijavio rast neto profita od devet odsto međugodišnje u prvoj polovini 2025. godine, na 3,5 milijardi evra, čime je potvrdio lidersku poziciju u globalnoj maloprodaji odeće.

Španska firma i dalje prednjači u profitabilnosti i fleksibilnosti lanca snabdevanja, ali skok akcija kompanije H&M ukazuje na povratak poverenja investitora u švedskog rivala.