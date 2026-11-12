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Hrvatska Opština Sveti Ivan Žabno raspisala je javni poziv za dodelu novčane pomoći lekarima opšte i porodične medicine, sa ciljem da podstakne njihovo zapošljavanje i zadržavanje u lokalnim ordinacijama i stanovnicima obezbedi dostupnu i kontinuiranu primarnu zdravstvenu zaštitu.

Lekari koji rade u ovoj opštini mogu da ostvare pravo na 10.000 evra neto jednokratne podsticajne naknade, a rok za podnošenje zahteva ističe danas, 12. novembra 2026. godine.

Reč je o meri kojom Opština želi da podstakne zapošljavanje i zadržavanje lekara u lokalnim ordinacijama i stanovnicima osigura dostupnost zdravstvene zaštite.

Ko može da dobije 10.000 evra?

Pravo na novčanu pomoć imaju lekari opšte i porodične medicine starosti do 35 godina, koji su zaposleni na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u ordinaciji na području opštine Sveti Ivan Žabno.

Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni već na dan podnošenja zahteva. Lekar takođe mora da ostane zaposlen pod istim uslovima u trenutku donošenja odluke, potpisivanja ugovora i isplate pomoći.

Naknada iznosi 10.000 evra neto za celokupan trogodišnji period, a ne za svaku godinu posebno. Opština obezbeđuje i sredstva za pripadajuće poreze i doprinose, tako da korisniku na račun stiže pun neto iznos.

Novac se isplaćuje odjednom, ali postoji važan uslov

Lekar koji ostvari pravo na pomoć mora da se obaveže da će najmanje tri godine ostati zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom u ordinaciji u Svetom Ivanu Žabnu. Trogodišnji period počinje da teče od dana potpisivanja ugovora sa Opštinom.

Ukoliko radni odnos prestane pre isteka ugovorenog perioda, korisnik je dužan da vrati srazmerni deo primljene naknade, u zavisnosti od toga koliko je vremena preostalo do isteka ugovorne obaveze.

Korisnik kome je pomoć odobrena mora da potpiše ugovor sa Opštinom u roku od 15 dana od prijema odluke i poziva za potpisivanje. Nakon toga, u roku od osam dana od zaključenja ugovora, mora da dostavi javnobeležnički overenu blanko menicu kao garanciju za eventualni povraćaj novca.

Novčana pomoć isplaćuje se jednokratno, u roku od 30 dana od ispunjenja uslova za isplatu, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Prijave se završavaju danas u 15 časova

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu, uz sledeću dokumentaciju:

Kopiju ugovora o radu na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom.

Potvrdu Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje o radnopravnom statusu, ne stariju od 30 dana.

Kopiju lične karte.

Potvrdu banke sa brojem tekućeg računa (IBAN).

Ukoliko podaci o radnom mestu i zaposlenju nisu jasno vidljivi iz ostale dokumentacije, potrebno je priložiti i potvrdu poslodavca.

Zahtevi se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu:

Opština Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno, uz naznaku: "NE OTVARATI - zahtev za podsticajnu naknadu doktorima opšte/porodične medicine”.